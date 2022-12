“Dimos lata” con obras este año; nos vamos a coordinar en 2023, asegura Ahued

El alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, advirtió que los ingresos municipales no alcanzan para atender las demandas de obra pública por parte de la ciudadanía.Destacó que si en promedio se presupuestan 470 millones de pesos para obras, la población demanda proyectos que costarían más de mil 100 millones.Por ello, recordó a los xalapeños que al pagar el predial y el agua potable ayudan a la realización de proyectos.“Todo el dinero que la gente aporta con su agua, con su predial, está en buenas manos porque se va a ver en las calles. Si este año, por cierto, dimos lata vamos a tener cierta coordinación para que las pavimentaciones en un polígono no estén generando estos problemas de incomodidad”.“Las obras no se van a hacer con buenas intenciones o con engaños, se hacen con recursos y no con discursos, tenemos una gran cantidad de peticiones de obra impresionantes, yo no imaginé que estuviera así”, dijo.El Alcalde de Xalapa aseguró además que en el 2023 ejecutarán todavía más proyectos.“Vamos a hacer mucho más obra el año que entra, para eso es este recurso y son de los menores, sino fuera por los recursos que vienen programados de la Federación ¿qué haríamos nosotros con 60 millones de pesos en Xalapa si necesitamos mil 160 millones?”.Entre las obras que podrían llevarse a cabo el siguiente año, contemplan muros de contención, recuperación de áreas públicas, pavimentación, guarniciones, agua potable, drenaje sanitario, la remodelación de mercados y mejores áreas de vialidad.Por último, afirmó que recientemente se han llevado a cabo recorridos de campo para observar las obras para la propuesta de Cabildo y así identificar las de mayor impacto y beneficio a la población.