¡Dios Todopoderoso, bendice a Yunes y Winckler!, clama Duarte desde prisión

Desde su celda desde Reclusorio Norte, el exgobernador Javier Duarte de Ochoa oró por su sucesor, Miguel Ángel Yunes Linares y por el extitular de la Fiscalía General del Estado, Jorge “N”, por quienes pidió que no se les fabriquen delitos.Con un rastro de ironía en sus posts divulgados en Twitter, Duarte igual pidió por la no persecución contra las esposas de ambos políticos.Cabe recordar que la exesposa de Duarte de Ochoa, Karime Macías Tubilla, libra actualmente una pelea en juzgados como parte de una apelación contra un proceso de extradición a México.“Dios Todopoderoso ‘Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden’, Humildemente te pido Señor bendigas a @YoconYunes y a @AbogadoWinkler, que no sea torturado nadie para fabricarles delito a ellos, ni a sus esposas y que ellas no sean perseguidas. Que sus hijos no sufran dolor alguno por no ver a su padre durante varios años”.Adicionalmente, Duarte citó el capítulo 5, versículo 44 del Evangelio de Mateo: “Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen”.