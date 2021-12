“Don Poncho” acusa que su hija pretende sacarlo de casa que habita, en Córdoba

Don Alfonso, “Poncho”, como lo conocen en este pueblo, explicó que en la década de los 70 y 80, disfruto de las mieles de la vida al sacarse la lotería (un millón de pesos); sin pensar en su vejez, viajó, se gastó todo su dinero en parrandas, mujeres, en “chupe”, cerrando las cantinas para él solo, y en juegos de azar. Hoy vive en la miseria y su hija, junto con su pareja, quieren quitarle la casa que le dejó su hijo y mandarlo a un asilo.Mientras se echaba un taco y un café caliente, sentado sobre su banco frente a su silla de bolear en el parque central de Cuichapa, expresa que, a casi 50 años de esas aventuras, hoy enfrenta varios problemas de salud, entre ellas un aneurisma (afirma), “reumas” y todos los achaques de su edad, que con las escasas boleadas que da –gana 40 pesos al día, cuando le va bien–, no le alcanza para adquirir sus medicamentos, que son muy caros.Dice que de quien recibe ayuda es de su hijo Clemente, que está en Estados Unidos (Georgia), “cuando quiere”. Agrega: “Como ahorita que me mandó 1,500 y se los agarró mi hija y su ‘querido’, porque ella es quien los cobro. Los tomó para pagar los productos de AVON que vende”.Refirió que su hija lleva más de cuatro años de vivir con él y no le pagan renta. “Su ‘querido’, Jesús Bazán, no trabaja; lleva un año sin hacer nada. Es un mantenido, huevón. Ella –su hija– vendió todo lo que les dejó mi yerno, que falleció: cañales, casa, carro. Todo vendió para mantener a su querido. Es un mantenido, viven de la pensión que les dejó mi yerno, y de lo que me quitan de la pensión”, expuso.Enojado por todo lo que le hace su hija, expresó que cuando se fue a México a atender su enfisema cerebral, le vendió sus terrenos que le había dejado su yerno, donde sembraba plátano y café, con documentos firmados a su nombre.Pero eso no para ahí. Dice: “Me habían quitado las escrituras y documentos del pago de predial de los terrenos que me dejaron mis papás. Los demandé, ya me los devolvieron; pero ahora ya me quieren correr de la casa de mi hijo, donde llevo ahí viviendo más de 20 años. Qué poca madre”, exclama en los momentos que se echa un sorbo de café.“Ya le dije a mi hijo, pero me dice que no me salga y que la demande. Que vaya a Derechos Humanos. Incluso, mi hijo ya le mando a decir que se deje de madres”.“Cuando llego a mi casa, en lugar de comer me echo un plato de ‘muinas’, porque también me robaron dos morunas, el candado con que cierro mi casa. Pero ese es el hombre que ya no lo aguanto. Desgraciado vividor”, reclama.Aseguró que si les cobrara la renta, a 500 pesos mensuales, le deberían de pagar alrededor de 23 mil pesos, “pero ni siquiera eso y ahora todavía me quieren correr. ¡Poca madre!”.Asegura que su hermana, quien vive en Córdoba, también pretende despojarlo de la casa de su hijo al pagar el predial de seis años, en enero pasado, y ahora ya se quiere también apoderar de la casa de su hijo; “ya no sé qué hacer”, comentó.Hoy a 50 años de haber sido un hombre millonario, que conoció a mujeres como Lyn May, quien asegura que le pago 500 pesos por tener relaciones, entre otros artistas en Garibaldi, don Alfonso dice: “Estoy sufriendo y pagando mis errores”.Hoy pide ayuda, su hija le quiere quitar su único patrimonio, el lugar donde vive.