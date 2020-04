“Dos empresas fallaron”, no concluyeron dos obras en Xalapa: Alcalde

A unos días de haberse cerrado el Ejercicio Fiscal de Obra Pública 2019 para el Ayuntamiento de Xalapa, sólo hubo dos obras con rescisiones por no concluir en tiempo y forma el 31 de marzo.



Al respecto, el alcalde Hipólito Rodríguez Herrero informó durante la pasada Sesión de Cabildo que dos empresas fallaron al compromiso con el municipio.



“Prácticamente se cumplió con todo, solamente en el reporte que me dieron, hay dos rescisiones por empresas que no acabaron, dos rescisiones. Hubiésemos querido que no hubiera ninguna, pero son dos empresas que fallaron, no hicieron bien su trabajo a pesar que desde el mes de diciembre les dijimos que tenían un límite y en consecuencia se procedió jurídicamente para decirle te rescindo de manera unilateral”.



En ese sentido, el primer edil lamentó que por estos dos proyectos, se tendrá que realizar el reintegro, pero destacó que, también hubo ahorros con algunas obras, en este caso con la rehabilitación de la calle Revolución.



“Solamente por estas dos obras, se va a tener que hacer el reintegro, porque no las acabaron, y hubo ahorro en obras, un ahorro me dicen que es de un millón por la de Revolución, no nos gastamos todo lo necesario porque hubo ahorro, entonces ese dinero se va a regresar porque son ahorros, no es porque se haya subejercido, es porque no fue requerido más dinero”.



Aunque en dicha sesión no se aclaró cuáles eran los dos proyectos que no fueron terminados, la directora de obras públicas, Sulekey Citlalli Hernández Garrido, mencionó que una de estas empresas que no cumplió, fue la encarada de los cuartos dormitorios en la Colonia Moctezuma, hecho por el cual, ya se tomaron acciones jurídicas.