“Duele mucho”: Luz Elisa, joven veracruzana que escapó de la guerra en Ucrania

La mañana de este miércoles regresó a Orizaba, su ciudad natal, Luz Elisa Reyes Reyes, joven de 22 años que arribó en el segundo vuelo que el gobierno mexicano envió para traer al país a quienes buscaban salir de Ucrania.Elisa, orizabeña que desde hace más de 3 años estudiaba la licenciatura en música en la Academia de Música "Glier", en Kiev, salió una semana antes de los bombardeos y estuvo unos días en Europa para luego decidir regresar a su país.Aseguró que nunca tuvo miedo pero sí le preocupaba la situación de sus profesores y amigos que se quedaron en Ucrania.Sólo le falta un año y medio para concluir su licenciatura y espera que el conflicto pronto termine, para poder regresar y terminar sus estudios que para ella son el máximo sueño.Relató que su viaje a Orizaba fue tardado, de unas 23 horas.“Planeé salir un poco antes y me quedé unos días en Europa pero debo decir que la Embajada de México en Ucrania siempre se portó excelente con nosotros los estudiantes y nos acomodaron en este segundo vuelo que realizó la Fuerza Aérea Mexicana", detalló.Elisa relata que es muy difícil y triste ver la actual situación de Kiev, asediada por los constantes ataques rusos."No es el sitio que yo conozco, es diferente; ver estaciones del metro destruidas y las calles vacías, cuando estaba acostumbrada a verlas siempre llenas, es algo que me duele mucho. Tengo una gran admiración por los ucranianos, porque tienen un ánimo muy arriba. Por fortuna, mis amigos y maestros están a salvo".Respecto a sus estudios, la orizabeña mostró interés en volver, sin embargo, no tiene bien visto cuándo."Si se puede regresar para terminar, eso sería bueno. Dejé amigos y es muy difícil dejar a los grupos de la escuela y preguntarles dónde están ellos y sus familias; trato de estar al pendiente que estén bien".Hoy Elisa se encuentra a salvo en su casa y con su familia, durante su estancia buscará que su música se escuche.