“Earth Mission” pide a autoridades investigar inicio de obra en la Riviera Veracruzana

Tras el reporte de que había una serpiente de cascabel amarrada en un terreno en construcción en la Riviera Veracruzana, ambientalistas piden a las autoridades de medio ambiente que investigue si la obra cuenta con los permisos necesarios.



Sergio Armando González, de "Earth Mission", refirió que les pidieron apoyo porque presuntamente un operador de maquinaria quería comercializar al reptil, por lo cual se desplazaron hasta el lugar que se ubica junto al fraccionamiento La Rioja, en donde se percataron del hecho.



"Una serpiente de cascabel que tenían amarrada con una rafia, asfixiándola, de singular tamaño. La persona que nos lo reporta por WhatsApp no nos da ubicación, nos comenta que la quería comprar porque el operador de maquinaria la quería vender y que se la quería llevar para matarla y hacer un antídoto".



Explicó que al llegar notaron que a pesar de ser una zona de vida silvestre, la maquinaria opera sin precaución y no aplican los protocolos que las autoridades ambientales marcan.



Ante esta situación, llaman a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), la Secretaría de Desarrollo y Medio Ambiente (SEDEMA), así como la Procuraduría de Medio Ambiente estatal (PMA).



"El único lugar que vimos que acababan de desmontar es en el lote a un lado de La Rioja. Entramos y (nos percatamos) de un desmonte con trascavo sin medidas de contención. Ahí agarraron a la cascabel, sin medidas de la vida silvestre, lo que nos hace suponer que este desmonte no cuenta con los permisos federales, estatales ni municipales para el cambio de uso de suelo, por eso estamos reportando esta situación".



A pesar de que tengan los permisos pertinentes, al incurrir en la captura y comercialización de la fauna, procese una clausura y sanción "eso que hizo de sustraer la cascabel es una justificación para clausurar la obra", finalizó.