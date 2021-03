“El bicho sigue entre nosotros”, advierte Obispo de Orizaba ante COVID

El obispo de Orizaba, Eduardo Cervantes, hizo el llamado a los fieles para vivir como si estuviera el semáforo en naranja o amarillo y no en verde, pues el virus aseguró sigue entre nosotros.



"Seamos como cristianos responsables. Aunque tengamos un color oficial debemos tener precaución. El bicho sigue entre nosotros y tenemos que cuidarnos aunque es obligación del gobierno la salud de nosotros, la vacuna sale de nuestros impuestos no la paga ningún partido político".



Cervantes Merino, aseguró que lo ocurrido ayer en la sede de vacunación del Instituto Tecnológico de Orizaba, donde gente esperó en pleno rayo del sol para poder ingresar al sitio hasta por cuatro horas, se pudo evitar teniendo una buena organización.



"Ayer hice nuevos amiguitos que padecimos juntos la parte que podía evitarse con más organización. Nos tocó un buen ratote esperar entre varios que daban órdenes y no sabíamos a quién obedecer".



Sin embargo dijo que en medio de esa situación complicada, destaca el trabajo arduo que hacen médicos y enfermeras "hay un excelente equipo médico y muchos estamos contentos y agradecidos con ellos".



Finalmente, exhortó que a pesar de la pandemia, la gente siga colocando signos para vivir y celebrar la Pascua del Señor Jesús.