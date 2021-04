“El Ferras” peleó por su amparo para que le hagan prueba COVID

Felipe Ferra Gómez, mejor conocido como “El Ferras”, finalmente obtuvo un amparo para que al interior del Centro Federal de Readaptación Social Número 5 Oriente, con sede en Villa Aldama, para que le otorguen gel antibacterial, cubrebocas y le hagan un examen para determinar si tiene COVID-19.



Desde el año pasado en que comenzó la pandemia generada por Coronavirus, “El Ferras” solicitó a la Dirección del reclusorio que lo aislaran y le brindaran condiciones de seguridad sanitaria, sin embargo, le fueron negadas, porque la administración argumentó que no contaban con el recurso ni la infraestructura necesaria.



Por ello, dio inicio al amparo 489/2020 ante el Juzgado Primero de Distrito, mediante el cual buscó la protección de la justicia federal, que le dio la razón y ahora deben proporcionarle gel antibacterial y se ha programado ahcerle examenes para determinar si es positivo a COVID.



Aunque al principio la Dirección del penal federal argumentó que no contaba con recursos para ello, el Juez Federal le instruyó garantizar el derecho a la salud del prisionero y ahora personal de Salud asiste a realizarle las pruebas correspondientes.



El punto que no se ha cumplido, es que no se cuenta con un espacio para aislar por completo a “El Ferras”, por lo que la sana distancia no se cumple por completo.