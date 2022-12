“El Ferras” quiere exhibir mal trabajo de su defensa

Felipe Ferra Gómez, icónico personaje que se diera a conocer por la narración que realizó de un homicidio difundida por Internet, acudió ante la justicia federal a solicitar a un tribunal que se le expidan copias de todo lo relacionado a su proceso penal y los recursos interpuestos, así como copias de la cédula profesional de la abogada de oficio que se le asignó.Igualmente, pidió que se le asignara un nuevo defensor para estar en condiciones de alegar a su favor en su intento de reducir su estancia en prisión.Cabe recordar que hace unas semanas, "El Ferras" había acusado que Yolanda Gonzaga Ramírez no contaba con cédula profesional y no promovió actos o recursos a su favor en el proceso que enfrenta por homicidio.El hombre, actualmente preso en el penal de Villa Aldama, se quejó de que esto le dejaba en total estado de indefensión por lo que además de pedir que se le expidan copias, solicitó el cambio de abogado defensor.Para ello, promovió un recurso de queja, al cual se le asignó el número de expediente 294/2022 en el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito con sede en Boca del Río."El suscrito impetrante de garantías acude ante usted para que se le expidan copias de la cédula de profesión de la abogada Yolanda Gonzaga Ramírez y copias del oficio que le gira el Titular de la Defensoría Pública del Estado de Veracruz para que agarre el caso de fecha 18 sep 2008 con el fin de robustecer y darle más credibilidad a mí así como la abogada", se lee en la petición.“El Ferras” acusó ante la autoridad federal que Gonzaga Ramírez no impugnó las conclusiones "mega extemporáneas que formuló el A.M.P. en mi contra ya que la ley de otorga 10 días y las formula hasta 58 días la cual me dejó en un completo estado de indefensión".En otro oficio dirigido también al tribunal solicitó que se le asignara un nuevo abogado defensor y pidió hablar con él o ella a fin de acordar lo conducente respecto de su caso, reiterando que la otra abogada lo dejó en estado de indefensión pues "no sabía nada en la materia"."... cómo puede ser posible que una persona no preparada y capacitada en la materia sólo haya agarrado mi caso ya que no contaba con la cédula de profesión", cuestiona."La Sr. Lic. en comento no formuló ni impugnó las conclusiones mega extemporáneas que fueron presentadas por el A.M.P. pues la lic. no tenía ni el más mínimo conocimiento en la materia de la cual es inconstitucional y se violó el derecho a una defensa adecuada y me dejó en completo estado de indefensión por parte de los responsables y pido copias de todo lo relacionado y que tenga que ver con el juicio y con la queja para así estar en espera de formular agravios y alegatos; oiga no se me ha nombrado Lic. en este recurso de queja para que así formule en mi defensa lo que legalmente proceda.", agrega.Sobre las peticiones del quejoso, se tuvieron por hechas dichas manifestaciones y se ordenó expedir las copias solicitadas, que se le han de entregar personalmente en Villa Aldama, VeracruzRespecto a la solicitud para que se le designe un defensor de oficio que lo represente en el recurso ante el Tribunal y a fin de no dejarlo en estado de indefensión, se ordenó dar vista al Delegado del Instituto Federal de la Defensoría Pública, con sede en Veracruz, Veracruz, para que dicha solicitud sea tomada en cuenta.