“El Mandarín” requirió meses de trabajo: Director

Aquellos que siguen la trama de "El Mandarín", la producción de ORTEUV que este viernes concluye con su último capítulo, ignoran que atrás de los 7 u 8 minutos que dura cada transmisión encierra muchas horas de trabajo.



Geovani Cortés, director de esta puesta en escena, nos explica que antes de "El Mandarín" hicieron otras series.



“En ORTEUV han estado haciendo varios trabajos para presentar en YouTube, como una alternativa mientras volvemos a los teatros, actitud replicada por otras compañías para no perder contacto con el público, dentro de estas propuestas me invitaron a dirigir ‘El Mandarín’ , con guion de Luis Mario Moncada, basada en una novela del escritor portugués Eça de Queiroz”, comentó.



El actor y director Geovani Cortés es egresado de la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana y de la Facultad de Artes Escénicas de la Universidad de Caldas, además de ser el cofundador de la compañía “Maldito Teatro”. Es un profesional que continúa su preparación, razón por la cual ha complementado su formación con diplomados y talleres con personajes de la talla de Agustín Meza, Martín Acosta, Ángel Hernández, Luis Enrique Gutiérrez Ortiz Monasterio o Fabio Rubiano, por mencionar a algunos.



Entre las obras que ha dirigido destacan “Animales”, de Aristóteles Bonfil; “Ciclo Tenue”, de Ismael Gallegos; “West Asphixia”, de Angélica Lidell; “Los Prohombres”, de Noé Morales; y, entre lo más reciente, Héroe Negro, de Aristóteles Bonfil.



“Sin duda ha sido toda una aventura el contar esta historia, a través de la combinación del video y la animación, es decir grabaciones en el set combinadas con dibujos animados”, nos dice Geovani Cortés.



“Así comenzamos a trabajar, al invitar a otros compañeros, como el dibujante Mario Hernández; el editor y animador, Sergio Ramírez; también Alejandro Figueroa, autor de la música original para la serie; Talía Montiel se sumó al sonido”.



“En esta puesta en escena participó todo el equipo de la ORTEUV, los actores, el equipo de producción, de iluminación, gente con la que cuenta la compañía. Esta producción es distinta, el resultado se materializa en capítulos que se transmiten por YouTube, son breves 8 a 10 minutos, muy breves, es una historia que se cuenta en una hora…”, mencionó.



“Hemos invertido bastante tiempo, desde septiembre pasado empezamos a trabajar, para fines de enero, el trabajo continuó bastante intenso, desde la escritura del guión. La verdad no sé cuánto tiempo le tomó a Luis Mario Moncada planear el proyecto, las grabaciones del set, los dibujos. Sobre todo, indagar el cómo amalgamar estos dos lenguajes, un concepto, un lenguaje que los pueda integrar”.



“Una vez que se inicia a grabar, uno descubre cosas, en la postproducción, en cómo integrar estos elementos, qué faltó grabar o grabamos material extra, que le pueda ir bien al proyecto”.



“Todos esos elementos tienen esa virtud y riesgo de aprendizaje, de experimentación y, por supuesto, de descubrimiento”, concluyó.