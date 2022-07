“El Piojito” operará si cumple requisitos; el dueño los aceptó: Ayuntamiento de Xalapa

Al rechazar las acusaciones en su contra hechas por el propietario del “Trenecito El Piojito”, Carlos David Escobar Martínez; el secretario del Ayuntamiento de Xalapa, Ramón Antonio Ramos Niembro, indicó que las condiciones para que volviera a operar en el parque de Los Berros las decidió el Cabildo, por lo que sólo si las cumple podrá recibir el permiso de la Dirección de Desarrollo Económico.En entrevista, comentó ante la petición de que se le otorgara una prórroga de un año para hacer el cambio del motor de combustible por uno eléctrico, que deberá hacer la solicitud formal para que la Comisión Edilicia respectiva la analice y posteriormente la someta a votación de la Comuna, quién la podrá avalar o rechazar."(La solicitud de prórroga) se tiene que someter al Cabildo y la puede negar. El permiso ya está para que pueda dar el servicio, pero debe cumplir con todos los requisitos. No podemos saltarnos nosotros y el permiso se lo damos con mucho gusto cumpliendo los requisitos. Tiene cumplidos la mayoría", mencionó.Ramos Niembro dijo que ayer recibió en su oficina a Escobar Martínez y le recordó que cuando el pleno edilicio aprobó el acuerdo 140, de fecha 31 de mayo, él estuvo presente y aceptó las condiciones que fueron leídas ese día."No es que el secretario está oponiéndose como él dice. No es cierto. Yo estoy para cumplir los acuerdos (...) Le dije que hiciera su petición (de la prórroga), no hay petición y el Cabildo así como lo puede aprobar lo puede rechazar. O la propia Comisión de Desarrollo Económico evaluaría porque tendría que entrar por ahí para proponer que se trate en la sesión de Cabildo. Tendría que elaborar un dictamen para someter a consideración de todos los ediles el que se le pueda conceder esa prórroga", añadió.Recordó que además de contar con un motor eléctrico para evitar la contaminación ambiental por ruido y combustión, se le impuso como obligación el tener un seguro de daños, señalética, personal de abanderamiento y cumplir con toda la documentación y requerimientos que le hiciera la Alcaldía para darle la licencia de funcionamiento nuevamente."(La prórroga) no depende de la autoridad administrativa que somos nosotros, depende del cuerpo edilicio. Mi papel como secretario es ejecutar los acuerdos", enfatizó nuevamente al acotar que todas estas directrices son para proteger la seguridad de quienes acuden al parque de Los Berros y deslindar responsabilidades al Ayuntamiento, en caso de situaciones de este tipo."Reitero, el apoyo al señor Escobar se le dio, tanto así que se revocó el acuerdo de la administración anterior para que pudiera seguir operando pero con determinadas condiciones (...) Le dije que el acuerdo ya está tomado y queda de su parte si cumple o no con los requisitos para otorgarle el permiso", concluyó.