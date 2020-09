[1] “Se parecen tanto unos a otros los partidos , que la única manera de distinguirlos es ponerles un color”

¡21 mil 368 cargos!,

REBELAN

OBSOLESCENCIA PROGRAMADA

La Patria es Primero”

El Presupuesto es Primero”,

[1] Frase de Barrett , Rafael. Escritor y periodista Español (1876-1910).

El espectáculo brindado por los Partidos políticos durante las últimas dos semanas de agosto en la Cámara de Diputados ha provocado un tsunami de consecuencias predecibles. La primera es la profundización de su desprestigio y la segunda, aunque sea involuntariamente, provocar el debate político a nivel nacional. Los grillos, como en comal caliente y sin ningún pudor, saltaron de una bancada a otra al elegir presidenta a una priísta-salinista (Dulce María Sauri). Diferenciados sólo por el color y las siglas, demostraron no tener reparo en traicionar principios y sobre todo al pueblo que paga su regalada vida. Frente a tan cínica actuación disputándose un coto de poder, es válido preguntarse a quién sirven esos onerosos institutos. Porque con la rebatinga interna de votos ocurrida sólo confirmaron que su único interés es permanecer dentro del presupuesto. Pues saben que de no acatar las líneas de sus caudillos sus posibilidad de controlar alguno de los(15 gubernaturas, 500 diputaciones federales y 1063 locales y 1926 ayuntamientos, etc.) que estarán en juego en el 2021, quedarían anuladas.Sin duda esta crisis del sistema partidista es endémica, y muy probablemente terminal. Ya pocos creen en ellos. Por esta, razón, antes de que el derrumbe sea estrepitoso urge una REFORMA POLÍTICA PROFUNDA que cambie el andamiaje legaloide sustento de esos (2) . Cuando Peña Nieto afirmó que la corrupción era parte de nuestra cultura quiso justificar su mundo, con el que creció y se formó. Jamás imaginó que millones de ciudadanos se ganan el sustento para sus familias trabajando honradamente, No jodiendo a México. Son ellos y su resistencia a ser corrompidos quienes, tarde o temprano pondrán límite a los abusos de esa costosísima burocracia estatal (7 mil millones de pesos).En MORENA no es lo mismo, pero sí igual. La canibalezca lucha para elegir a sus dirigentes ha relegado sin tapujos sus propósitos como movimiento, ya no más causas que impliquen la defensa de los derechos sociales. A pesar de que lo ocurrido en la Cámara de Diputados y el INE (elefante blanco mayor- 21 mil millones) dan la razón a quienes juzgan la política como una profesión de bandidos, traidores y mentirosos, no quiere decir que todos los hombres y mujeres militantes son corruptos. No obstante, es lamentable que, por acción u omisión, ningún comité ejecutivo se salve de la podredumbre. Las cúpulas cambiaron el rumbo de MORENA, la hicieron presa de los vicios contra los que luchaba. Al privilegiar el pragmatismo electoral y negociar con la mafia del poder truncaron prematuramente la construcción de algo nuevo. El partido cayó en las garras de unos cuantos oportunistas que pervirtieron con nepotismo y simulación la vida estatutaria.¿Tiene salvación MORENA? No mientras los militantes sigan reaccionando sólo en tiempos electorales y acatando acríticamente las disposiciones de los “profesionales” de partido. Incluso, de continuar el involucramiento (indebido) de funcionarios o tribus, el partido será convertido en un Frankenstein, formado con pedazos de cadáveres de los demás partidos. Si las bases no se; MORENA no saldrá del bache actual y terminará haciendo lo mismo que los demás partidos: confundiendo y dividiendo al pueblo.Afortunadamente, después de cada desfiguro, crece el número de morenistas que cuestionan lo que no les parece correcto; los mejor informados buscan junto al amigo, vecino o compañero de trabajo, nuevas formas de organización política.Este lunes arrancó el proceso electoral y es seguro que los señores empresarios meterán dinero en las campañas; comprarán dirigentes, candidatos y cargos a través de sus infiltrados. Los partidos no pueden evitarlo y como si de una “ (3) se tratara caerán inevitablemente en las redes del capital. Así funciona el sistema y sus leyes, facilitan a las cúpulas realizar “acuerdos” y disponer de las prerrogativas sin rendir cuentas a nadie. Por esa razón a ningún dirigente partidista le interesa sean capacitados sus militantes o que funcionen sus órganos de gobierno. Eso explica la ausencia de asambleas, consultas y legalidad.Hoy se presenció un episodio chapulinezco más. Fue exhibida la orfandad ideológica de muchos legisladores. Por este vacío de ideales y de principios, los diputados deberían proponer sea cambiada la frase de Vicente Guerrero inscrita en su recinto. En lugar de “poner la que diga “acompañada de aquella que reza: (4) . Ha, claro; eso sí, con letras recubiertas con papel oro, nada de oro de verdad o de plano con pintura dorada.