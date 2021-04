“El problema del agua se agrava” en región Río Blanco

Entre las peticiones para candidatos, la demanda de un eficiente servicio de agua potable durante la temporada de estiaje, rebasó al tema de seguridad en la región Río Blanco.



Familias de Río Blanco, Nogales y Ciudad Mendoza advierten que no se ha logrado la recuperación del Sistema de las Tres Villas, a pesar de que dichos municipios son los principales productores de agua a través de sus manantiales.



Evaristo Salgado Torres, ingeniero y residente de Villas de Tenango, precisó que el Comité Intercolonias, conformado en 2020 luego del grave desabasto que padecían desde 2019, demanda a la CAEV la ejecución del Sistema que sirvió en 2018 de bandera política a los contendientes.



“El problema del agua se ha venido agravando. Tenemos contacto con comités de Nogales y de Ciudad Mendoza que se abastecen del Sistema de las Tres Villas y han dejado de lado el tema de la seguridad para enfocarse en resolver un problema que a todos nos atañe como primera necesidad.



“No quiere decir que la seguridad de nuestras familias no importe, pero si no tienes agua en casa no tienes nada, entonces estamos dando fortaleza a la necesidad a nivel regional y somos más de 500 familias que vamos a demandar compromisos firmados ante notario en demanda de un derecho universal”, explicó.



A través de redes sociales, el Comité convoca a reuniones informativas, promueve capacitación sobre el derecho al uso del agua y se asesora jurídicamente, pues consideran que no es justo que las oficinas operadoras del agua en cinco municipios de la región solo entuben el agua y cobren por brindar un pésimo servicio sin que reinviertan los recursos en mejoras a la red de abastecimiento.