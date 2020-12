“El pueblo se cansa de tanta transa”: Cuitláhuac se mofa de alianza PRI-PAN, les dedica obras

Durante su comparecencia ante el Congreso del Estado, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, se mofó de la alianza PRI-PAN y les dedicó un libro con pruebas de las obras que ha ejecutado la administración morenista en Veracruz, advirtiéndoles además que “el pueblo se cansa de tanta transa”.El Mandatario respondió a señalamientos del diputado Omar Miranda Romero, quien acusó nulos resultados en seguridad, desarrollo social y crecimiento económico.“Cuando afirmo que su informe es un compendio de fábulas, es porque todo lo que describe en el Informe y todo lo que nos han venido a contar los Secretarios de su Gabinete está fuera de la realidad”, dijo el panista.Miranda reprochó que desde el inicio de su administración, García Jiménez declarara una crisis por desapariciones en Veracruz “pero de ahí no ha pasado más”, cuestionando además que se ofrecieran apoyos de sólo mil pesos ante la pandemia y que hubiera recortes al campo.Al replicarle, refiriéndose a la inseguridad, el Gobernador acusó que en anteriores gobiernos —aludiendo al del panista Miguel Ángel Yunes Linares— hubo pactos con grupos delictivos.“Eso no lo olvidemos, la gente lo sabe perfectamente y no hablo de dos administraciones atrás”, dijo.Además, sobre las desapariciones, criticó que el pasado Gobierno tuvo dos años para hacer operar la Comisión Estatal de Búsqueda y la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, lo que no ocurrió.“Tuvieron dos años para que ustedes crearan la Comisión Estatal de Búsqueda, le hubieran dado presupuesto, la hubieran ubicado en un lugar y le hubieran creado un fondo de atención, tuvimos que nombrar a la Comisionada Estatal de Búsqueda, le tuvimos que dar presupuesto, le tuvimos que asignar un edificio porque ni siquiera eso habían realizado y tuvieron dos años”.“A la Comisión Estatal de Atención a Víctimas no le dieron nada, ni un sólo peso para ese fondo y nosotros le dimos 95 millones de pesos para que empezara a resarcir lo que tiene que ver con el Estado”, dijo García Jiménez.Sobre las cifras de reducción de delitos , el Mandatario recordó que provienen del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, por lo que estarían mintiendo los Gobernadores emanados del PAN que también presuman la disminución de crímenes.Ante las críticas, Cuitláhuac García exhibió un tomo en el que dijo anexar todas las fotografías con las obras que han tenido que realizar.“Porque antes, en estos ejercicios (de comparecencias) y el pueblo lo sabe muy bien, eran palabras tras palabras, hoy tenemos tecnología, todos cuentan con un dispositivo móvil”.“Les he pedido a los funcionarios que no me entreguen reportes llenos de palabras, que me entreguen fotografías como los hechos contundentes que significan esta transformaciones”.Al libro, comentó, le escribió una dedicatoria “con todo respeto” para Miranda Romero, para el PRI y el PAN, ironizando sobre la alianza que harían para las próximas elecciones.“Señor Diputado de la bancada del PAN, entiendo que todavía no es del PRI, PAN, no sé pero pues como anunciaron que el próximo año ya van juntos, respeto que es del PAN”, dijo.El Gobernador procedió entonces a leer la dedicatoria:“Reciba usted estas pruebas fotográficas de la transformación que hemos iniciado del Estado que tan lastimosamente en ruinas, usted y sus próximos aliados, dejaron, con todo respeto. Atentamente, un servidor y un pueblo que hace dos años dejó de creer en las mentiras”.Cabe señalar que al iniciar su participación en la comparecencia, el diputado panista Omar Miranda parafraseó palabras del expresidente estadounidense John F. Kennedy, afirmando que “se puede engañar en poco tiempo, se puede engañar a algunos todo el tiempo pero no se puede engañar a todos, todo el tiempo”.Cuitláhuac también alcanzó a responderle, retomando por su parte palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador.“Hay una cita importante que al final alcancé a escuchar, decía, hizo usted una cita: ‘no se puede engañar a todos por tanto tiempo’. Me parece que así terminaba la cita, solamente le faltó agregar otra que el pueblo conoce muy bien, después de tantos años de engaños y de corrupción, una que dice: el pueblo se cansa de tanta transa”.