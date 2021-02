"El que nada debe nada teme": Gobernador sobre desarme de policías en Orizaba

El titular del Ejecutivo veracruzano, Cuitláhuac García Jiménez, defendió el operativo llevado a cabo el fin de semana en Orizaba por parte de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y que derivó en el acuartelamiento de los elementos municipales, el retiro del armamento y el control de la seguridad por parte de dichas corporaciones.



“Nosotros vemos bien que haya una revisión de la Policía Municipal -de Orizaba-, de todas las policías municipales, lo hemos hecho en otros municipios y no ha habido tanta relevancia mediática porque son cosas que se van haciendo”, indicó en conferencia de prensa.



García Jiménez explicó que la SEDENA periódicamente hace una revisión de las licencias colectivas del armamento que tienen todas las corporaciones, incluidas las de la dependencia estatal.



“Hacen revisiones extraordinarias y le tocó a Orizaba, desde luego se empata con los hechos que sucedieron allí pero nosotros pensamos que el que nada debe nada teme, no tiene por qué hacerse más, simplemente que se presenten a la revisión de armas, durante ese tiempo se pide la revisión de otras cosas, la SSP va revisando las certificaciones que tienen todos los miembros de la policía”, expresó.



Dijo que habló con el alcalde, Igor Rojí López, quien asentó que está en la mejor disposición de colaborar tanto con ese operativo como con otros más, ya que forman parte de una estrategia de seguridad que impulsa su administración de ir revisando que las corporaciones policiacas cumplan con los requisitos.



“El que está bien, ahí se queda, el que no, se le invita a que pase a hacer sus certificaciones y algo que la SEDENA hace es que todo el armamento se mantenga dentro de la licencia. No olviden que en el Gobierno Estatal, la SSP es la responsable de la licencia colectiva de todo el armamento que se tiene”, precisó.



Afirmó que si un municipio no está cumpliendo con esas directrices es al Estado a quien le llaman la atención por el extravío de un arma o porque un uniformado porta alguna sin acreditación suficiente.



De igual modo, cuestionó las condiciones en que su Gobierno recibió las corporaciones policiacas, con 3 mil elementos y actualmente son casi el doble.



“Los grupos delictivos están tratando de corromper a cada rato, la manera en que estas corporaciones volteen para otro lado. Nosotros no cerramos los ojos ante eso y por eso estamos constantemente revisando, esto es bueno para todos, para la sociedad, que nuestras policías estén siendo revisadas”, enfatizó.



El Mandatario apuntó que independientemente del operativo en la Policía de Orizaba, continuarán con las investigaciones para esclarecer el asesinato de tres policías estatales el jueves pasado. “Se tiene que indagar, eso lo sigue la Fiscalía General del Estado”.