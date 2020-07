“El show de don Camarón” busca impulsar a pequeñas empresas en Veracruz

El uso de las redes sociales y de las ventas a domicilio será parte de la nueva normalidad en los negocios, así lo asegura Wendy, quien junto con su esposo Erick Servando Zapata Gómez crearon “Esquites Don Camarón”, en Xalapa y el puerto de Veracruz.Con un concepto único —en donde mezclan el grano de elote cocido con caldo de camarón y jaiba—, los jóvenes empresarios iniciaron este negocio pero se toparon con el confinamiento decretado por la pandemia del COVID-19 en dos ciudades en donde los contagios avanzaron con mucha rapidez.Ante esta situación y las bajas ventas que vinieron a afectar su iniciativa, tuvieron que reinventarse, apostarle a las redes sociales para ampliar su público y sobre todo, añade Wendy, para apoyar a otras micro y pequeñas empresas que han resentido la contingencia por esta enfermedad.Por ello, también recientemente crearon en la plataforma de YouTube “El show de don Camarón”, un espacio en donde invitan a otros pequeños comerciantes para intercambiar productos e incentivar las compras digitales.—¿Esta pandemia ha representado una dificultad para su negocio?“Muchísima. La verdad sería mentir el decir que no nos ha pegado a todos los comerciantes. Sobre todo a los micros, a los que vamos comenzando. Ha sido muy, muy difícil. Nosotros por eso tuvimos esta idea de crear un programa para YouTube que se llama El show de don Camarón”, indica Wendy.“Ahí estamos promocionando a los pequeños negocios locales del fraccionamiento donde vivimos. Los invitamos, ellos van, les damos un esquite de cortesía y ellos nos ofrecen los suyos, nos dejan alguna cortesía para que los demás clientes prueben, los conozcan y así apoyarnos mutuamente, porque la verdad es que la situación nos está golpeando a todos”, añade.“Mucho, además esto de las redes es nuevo para todos. A todos los amigos que tienen sus negocios pequeños, medianos, los invito a que apuesten por las redes. Este es el momento para apostarle todo a la publicidad, a las redes y pues empaparse un poquito de todo esto”, asevera.Para Wendy y Erick esta ha sido la manera de reinventarse. Empezaron hace dos semanas y pretenden subir un video cada viernes. Hace algunos días tuvieron a una astróloga, que les dio tips a los comerciantes para incrementar sus ventas y también estuvo la dueña de la Lavandería la Burbuja, para intercambiar promociones y servicios.Las redes sociales y las ventas a domicilio, insiste Wendy, serán estrategias de la nueva normalidad para los comercios. “Ya todos los comerciantes vamos a tener que quedarnos y adoptar esta nueva forma de vender”.Por su parte, Erick Servando Zapata Gómez cuenta que ellos viven en el puerto de Veracruz y allá es muy común encontrar en casi cada esquina, esquites con camarón.“A nosotros se nos ocurrió reinventar esa receta, haciéndolo, en lugar de un esquite tradicional, un esquite con caldo de camarón y aparte con ingredientes que mi esposa le ha agregado, eso hace que el esquite de camarón tenga un sabor único y especial. Es una receta única”.Añade que el reto frente a la pandemia ha sido muy grande. “Han caído un poco las ventas, porque esto afectó a nivel mundial. Tratamos de salir adelante por medio del Facebook, por YouTube, con El show de Don Camarón y por WhatsApp estamos haciendo publicidad y promoción a nuestra marca, Esquites Don Camarón.Con páginas en Facebook que se llaman Esquites don Camarón Veracruz y Esquites don Camarón Xalapa, en la capital el negocio se encuentra ubicado en la calle de Encino No. 1, de la colonia Francisco I. Madero, entre Las Hayas y Santo Domingo.En Veracruz, los Esquites don Camarón se pueden encontrar en Río Romain 485 entre río Fuerte y Río Pánuco, en el Fraccionamiento Río Medio. “Los esperamos para que vayan a disfrutar de nuestros productos y se lleven un buen sabor de boca”, expresa Erick.Alan Eduardo Zapata Gómez, responsable del local en la calle de Encino en Xalapa, dice que este es un nuevo concepto en la ciudad, que aunque intentaron copiarlo otros locales no lo lograron, porque el sazón que ellos ofrecen es único.Ante la pandemia, añade, han tenido programar ventas para llevar y han puesto mucho cuidado en la higiene. “Tenemos todo el cuidado, usamos gel antibacterial. Todas las cosas que compramos las desinfectamos. El camarón lo lavamos, lo mismo que las botellas de los refrescos, las papas, hay que desinfectar todo, porque necesitamos que la gente se sienta segura”.“Hacemos lo posible para que la gente se sienta tranquila y segura, que sepa que nuestro producto está totalmente desinfectado”, expresa.Además de la página de Facebook que es Esquites don Camarón, están por abrir la página de Instagram y se han dado cuenta que la publicidad de redes sociales ha permeado, porque ya vienen a visitarlos clientes de Xico, de Coatepec y de toda la región.Además de los esquites con camarón, preparados con una receta única, en este negocio pueden encontrar la famosa “Camaruchan´s”, que es una sopa Maruchan cocida en un delicioso caldo de camarón, a la que se le agrega jaiba, camarón, mayonesa, crema, queso y mantequilla.Otro delicioso producto que ofrecen es el “Tosti & dorilocos”, que se prepara con frituras cubiertas con grano de elote, limón, crema, mayonesa, cacahuate, queso blanco, queso amarillo y salsa al gusto.En la sucursal de Veracruz ofrecen Nachos, hot dog sencillos y preparados, hamburguesas, plátanos fritos y aguas de horchata, entre otros platillos. En Xalapa, se ofrecen además tamales de camarón y papas estilo Coatepec, entre otros productos.