“En Veracruz también hay Toro”: Por redes, llueven críticas a los Yunes

Militantes del PAN y ciudadanos del Estado rechazaron la candidatura de Patricia Lobeira para la Alcaldía de Veracruz y vía redes sociales afirmaron que se debe de impugnar su postulación.



“Se debe desde hoy con la misma documentación y pruebas impugnar ese hecho perverso de nepotismo. Que de principio viola los derechos de su propia planilla”, pidió Luis Rey Obregón Hernández, quien afirma ser militante activo del partido.



Algunos simpatizantes del partido afirmaron que postular a la esposa del excandidato al mismo cargo, Miguel Ángel Yunes Márquez es repetir prácticas “que tanto se critican” a MORENA



“Literalmente están sobajando a las y los panistas de Veracruz al darle la candidatura a la esposa de MAYM. No es posible que una señora que vive en una burbuja y no tiene idea de las necesidades de los veracruzanos, se convierta en nuestra mejor carta para ganar el Puerto”, escribió Fabiola Martínez.



Incluso comparó la situación con la postulación de Evelyn Salgado Pineda, candidata del partido guinda para competir por la gubernatura de Guerrero luego de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tumbó la candidatura de su padre, Félix Salgado Macedonio.



“Esto, señoras y señores, es la ambición de poder en su máxima expresión. Convertirse en lo que tanto critican, únicamente para seguir enriqueciéndose con el erario público.



“No se equivoquen, no todos somos Miguel. Muchos de nosotros tenemos principios y criterio propio, como para saber que lo que están haciendo los Yunes, es igual o peor que lo que hace MORENA”, añadió.



Cabe recordar que, en conferencia de prensa, los candidatos de la zona conurbada del PAN y de las alianzas “Veracruz va” y “Va por México” manifestaron su respaldo a Yunes Márquez afirmando “¡Todos somos Miguel!”.



Otros militantes afirmaron que la alianza terminará el 7 de junio y el panismo se llevará la derrota, pues “el único favorecido es el PRI, el verdadero caballito de Troya”.