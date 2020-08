¡¡¡Enhorabuena Bomberos hoy en su día!!!

Bombero, traga humo, matafuego, contra-incendio, en fin, sinónimos hay para aquellos Seres Humanos anónimos que ofrecen hasta su vida por salvar la de otros, y estas breves líneas se dedican a ellos precisamente en su honor, debido a que en un día como hoy se les celebra.



Cada vez que se instituye una celebración en específico, es porque la mayoría de los casos lo preceden algún mal acontecimiento, en efecto, en 1873 en el Puerto de Veracruz se presentó un fuerte siniestro que cobro muchas vidas y un caos enorme, por lo que se hizo necesario la instauración de una agrupación con disciplina, equipo y maquinaria especializada para hacer frente ante cualquier contingencia, tal como sucedió por desgracia en la época del Emperador de Roma Cesar Augusto, quien al ver arrasada a la Gran Ciudad decreto la fundación del primer Cuerpo de Bomberos en el mundo conocido. Lo anterior, después también de una serie de siniestros el Licenciado Miguel Alemán Valdés por Decreto Presidencial establece el 22 de agosto como el “Día del Bombero” y elevando para que a partir de esta fecha sea reconocido con la distinción de “Heroico Cuerpo de Bomberos”.



En la actualidad, existen cuerpos de bomberos muy bien establecidos en casi todos los países, resaltando los ubicados en Canadá, Estados Unidos de América y Rusia, siendo de participación Estatal o Municipal, contando con elementos egresados de Universidades que egresan a profesionales de Bomberos en diversas especialidades hasta Paramédicos, y a la vez, se integran por fuerza activa de personal voluntario. Cabe destacar que son muy respetados al igual que el personal que combate los incendios forestales.



En la República Federal de Alemania son conocidos como los Feuerwehr y en el Japón como los Shouboushi, ambas Instituciones también cuentan con voluntarios en un 90% y gozan de amplio prestigio, utilizando indudablemente tecnología de punta proporcionada por el sector industrial y las Universidades para el combate de incendios; así como la atención a otro tipo de catástrofes como los famosos terremotos.



Otras instituciones especializadas son las del Servicio de Rescate y Fuego de Israel, quienes además cubren la atención después de ataques terroristas, fugas de sustancias peligrosas, terremotos, etc., con equipo altamente sofisticado, no igual o semejante al ocupado por los bomberos establecidos en Paquistán, Irán y Afganistán, quienes realizan la misma labor sin contar con equipamiento similar. Las cuatro agrupaciones cuentan en su mayoría con voluntarios.



También existen diversas Asociaciones, Fraternidades y grupos de colaboración de carácter internacional, en donde resalta una organización recién fundada en 1996 denominada “Bomberos Unidos Sin Fronteras”, por sus siglas BUSF. Participan en grandes siniestros en todo el mundo, de forma alterna desarrollan programas de formación y de cooperación. Se sostienen con recursos propios y donaciones que perciben, llegando a establecer en esta zona continental la Red Iberoamericana para el Desarrollo y Fortalecimiento de las Instituciones y Servicios de Catástrofes de primera respuesta.



Retornando a nuestra querida tierra, gracias a la iniciativa de la Gran Confraternidad Universal y principios sólidos bajo el orden de “Voluntad, acción y sacrificio”, en nuestra querida Xalapa, capital del Estado de Veracruz, en el año de 1938 el Supremo Consejo Masónico después de vivir una serie de desastres en la región, decidió de forma loable y firme constituir el primer cuerpo de bomberos con hombres de buena fe, que participaron decididamente como voluntarios, una verdadera proeza que se le encomendó al distinguido ciudadano Don Ernesto Ortiz Medina y su esposa la destacada Profesora Doña Ofelia Aminta Altamirano de Ortiz, quienes lograron unir a los sectores público, empresarial, industrial, educativo, de las artes y oficios entre otros, a fin de consolidar un primer cuerpo debidamente organizado y equipado; el cual quedo bajo el mando de su Primer Comandante Don Alfonso Flores Bello, destacado y experimentado militar retirado de la Armada de México.



El éxito de formación y continuidad del H. Cuerpo de Bomberos de Xalapa fue replicado en distintas ciudades de nuestro querido Estado, y a la vez, en otras Entidades de la Republica, siendo que su estructura organizacional es en base al establecimiento de un Patronato debidamente registrado como Asociación Civil, autonomía al establecer sus propios lineamientos y contar con un cuerpo de elementos denominados “Fuerza Activa”. Con ello, cada periodo establecido se elige un nuevo mando directivo o se le da continuidad, con esta simple acción se evita que manos externas se introduzcan y politicen de forma dañina esta noble institución creada por el pueblo. Por desgracia en diversos lugares existen algunos embates de Funcionarios o esta Encargados de bajo nivel que han querido aprovecharse para su propio interés pero siempre fracasan.



El mantener en función un Cuerpo de Bomberos es una amplia inversión que no cualquier presupuesto de alguna Entidad Pública o del Sector Privado puede sostenerlo, existen reconocimientos de forma Legal que tienen que cumplir el mismo Estado y los Ayuntamientos, muy pocos lo cumplen, es la comunidad quienes siguen respaldando su propia seguridad. Sé muy bien cuanto y como cuesta sostener una agrupación de esta índole tanto industrial o ciudadana y la verdad los recursos económicos no alcanzan. En ejemplo externo imagínese estimado lector sucedió el 28 de febrero del presente año, en diversas ciudades de Francia los Sapeurs-Pompiers (Del francés Bomberos), marcharon en protesta por mejores condiciones de seguridad y trabajo. Se imagina Usted que esto pasó en un país denominado como del “Primer Mundo”.



En esta ciudad capital contamos con un eficiente Cuerpo de Bomberos, con un sólido Patronato integrado por distinguidos y abnegados ciudadanos, encabezados por toda una institución como lo es nuestro amigo Don José Zaydén Domínguez. Sumándose la famosa “Fuerza Activa” integrada por mandos profesionales y voluntarios, tanto novatos u otros decanos como Don Luciano Tranquilino Gaona Rodríguez, héroe en más de mil conflagraciones que diversas administraciones municipales y estatales le deben un reconocimiento.



Como siempre, les deseamos lo mejor a estos incansables héroes reales que ahora también se les suman los efectos de la Pandemia del COVID-19, en este su día tan especial externó un afectuoso abrazo fraternal a sus distinguidas familias, que sufren al verlos salir de casa para enfrentarse a siniestros cuyo fin se desconoce, pero siempre les brindan una amable y sólida sonrisa de confianza de que volverán sanos y salvos a su hogar, logrando consigo el mantener a toda la comunidad sin excepción en franca seguridad. ¡¡¡Enhorabuena Bomberos hoy en su día!!!.