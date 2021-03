“Entraron en razón”: Gobierno de AMLO acuerda suministrar gas a Etileno XXI

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó un acuerdo con Braskem, filial de Odebrecht y propietaria de la planta Etileno XXI en Nanchital, Veracruz, para modificar el contrato de suministro de gas etano signado en 2010, lo que significaría ahorro por 13 mil 749 millones de pesos al Gobierno Federal.



Sin embargo, aseveró que siguen las investigaciones por parte la Fiscalía General de la República (FGR) para determinar si existe responsabilidad penal contra los funcionarios que hicieron el convenio con la empresa en la administración de Felipe Calderón Hinojosa.



“Se investiga quién autorizó la firma de este contrato a todas luces leonino, contrario al interés nacional”, aseveró López Obrador.



En la conferencia matutina, con la participación del director general de PEMEX, Octavio Romero Oropeza, el Mandatario dijo que el Gobierno Federal determinó no renovar el transporte de gas natural a la empresa, entablando negociaciones respecto al gas etano que concluyeron en febrero.



El Presidente dijo que Braskem tenía un contrato con el Centro Nacional de Control del Gas Natural (CENEGAS), mismo que venció y su administración determinó no renovar, de ahí que la planta se quedó sin este insumo y accedió a replantear las condiciones del suministro de gas etano.



“Así entraron en razón, no podíamos incumplir el contrato del etano porque entonces iban a agarrar eso de pretexto para irse a tribunales. Pero el caso del contrato del gas natural tenía una fecha de vencimiento”, expuso el Ejecutivo.



Por su parte, Romero Oropeza dijo que de 2010 al 2020 el acuerdo inicial creado en la administración de Calderón significó pérdidas por unos 13 mil 749 millones de pesos, por “costos totales incurridos”.



Subrayó que, tras la negociación de este 2021, los montos de penalización de 2019 y 2020 sumaban 147 millones de dólares, o 3 mil 30 millones de pesos, “los cuales no se pagarán en virtud del acuerdo”.



Detalló que el volumen de suministro y el precio del contrato de 2010 generó diferentes quebrantos por diferencias de precios, costo por servicio de transporte logístico y penalidades netas a cargo de PEMEX.



Romero Oropeza aseveró que, con el contrato de 2010, en caso de incumplimiento por cada barril no suministrado debajo de 66 mil barriles, PEMEX debía pagar 200 por ciento de penalización y ahora se establecen “penas equitativas y bilaterales”.



Además, en caso de otros incumplimientos al contrato, Braskem-Idesa podía optar por terminar el contrato y cobrar a PEMEX una pena igual al valor del negocio en marcha, cantidad que al momento de la firma se cuantificó en 5 mil 200 millones de dólares.



“Ahora se eliminan las cláusulas que establecen penas desproporcionales y leoninas”, dijo el Director General de PEMEX.



Sostuvo que ahora el precio de gas etano que Braskem-Idesa pagará a PEMEX reconoce el 100 por ciento de referencia internacional de la molécula y el 100 por ciento del costo de transporte del gas etano nacional o importado.



Además, la obligación de suministro se reduce a menos de la mitad desde este momento y hasta marzo de 2024, por lo que a partir de esa fecha desaparece la obligación de suministro.



Finalmente, López Obrador dijo que también se buscan modificaciones a los acuerdos que gobiernos anteriores realizaron para la construcción y operación de penales federales, así como con la empresa española Iberdrola.