“Es momento de gritar que Veracruz es un lugar seguro”: SSP

En su comparecencia ante la Comisión de Seguridad en el Congreso del Estado, el secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, afirmó que Veracruz es la segunda entidad más segura del país, según datos del INEGI; por ello pidió a los políticos “gritar” este logro.Opinó que cuando la clase política crítica a Veracruz por sus problemas de inseguridad no le hace daño al Gobierno Estatal pero sí a los habitantes, ya que se deja de percibir turismo.“Cuando se mete la política en el tema de la seguridad no le van a hacer daño al Gobernador, tampoco le van a hacer daño al Secretario de Seguridad Pública; le van a hacer daño a 8.5 millones de personas que viven en Veracruz y esa gente, la mayoría, vive de la inversión extranjera, viven del turismo”.“Entonces yo creo que es momento de gritar que Veracruz es un lugar seguro, por qué, porque necesitamos más inversión extranjera, necesitamos también más turismo y necesitamos que nuestra gente viva bien”, planteó ante los legisladores.En su mensaje, el funcionario estatal señaló que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2021, publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la entidad es la segunda más segura del país.“A Veracruz lo pone como el segundo lugar más seguro en el país (…), ellos entran a tu casa y saben cómo te llamas, no es algo así como que yo hago las encuestas o la hace alguna otra compañía (…)”.“La reducción de la incidencia delictiva nos ha permitido recuperar la confianza de los diversos sectores productivos, así como de la ciudadanía, lo cual se refleja en la percepción de seguridad”.