“Es real”, se arrojó granada en avenida Araucarias de Xalapa; Fiscalía investiga

El regidor titular de la Comisión Edilicia de Policía y Prevención del Delito del Ayuntamiento de Xalapa, Daniel Fernández Carrión, indicó que la Fiscalía General del Estado (FGE) investiga el hecho suscitado el pasado sábado a las afueras de un bar ubicado en avenida Araucarias, al que le arrojaron una granada.En entrevista, indicó que se indaga si el artefacto explosivo fue arrojado desde la calle o por alguien que se encontraba en el establecimiento de diversión nocturna."Fue lanzada el sábado y lo atendió la Policía Estatal, acudió también la Policía Municipal, es real que se encontró una granada ahí, lo que están investigando por parte de la FGE es si la aventaron o alguien de adentro la aventó", comentó.Cabe recordar que personal de la Secretaría de Seguridad Pública resguardó la zona sobre la avenida Araucarias casi esquina con la calle Pico de Orizaba, luego de que fuera arrojada la granada, solicitándose la presencia de personal de la SEDENA para poder retirar el artefacto sin riesgo."Afortunadamente no hubo consecuencias pero es algo preocupante para todos nosotros pero la Fiscalía está haciendo su labor y la Policía Estatal, en cuanto haya un informe oficial pues se lo haremos llegar", acotó Fernández Carrión.Además, afirmó que en esta coordinación con las fuerzas policiacas estatales es un reto poder incrementar el número de elementos operativos de la corporación municipal."Afortunadamente el fin de semana ya le dimos el banderazo a los 40 vehículos que recibimos que no estaban en operación, que no estaban funcionando", abundó.Por ello, el edil reiteró que ahora lo que se necesitan son más uniformados para que presten sus servicios en las unidades rehabilitadas con el apoyo de la iniciativa privada."Necesitamos este año contratar más policías y en estos cuatro años llegar a la meta para que cumpla con las necesidades de la población", precisó.