“¡Eso mamona, ponte cubrebocas!”: Drag queens piden a xalapeños luchar contra COVID

Con una pequeña caminata sobre la calle Enríquez en Xalapa, drag queens exhortaron al uso del cubrebocas y demás medidas sanitarias ante la pandemia COVID-19.



“¡Eso mamona, ponte gel antibacterial!”, “¡Ponte cubrebocas, ponte chingona!” y “¡Posa tu mejor cubrebocas, gánale al COVID!”, exclamaron a la población para combatir el Coronavirus.



Y es que comentaron, la pandemia también afectó su trabajo, pues la mayoría labora en antros, los cuales continúan cerrados por no ser esenciales.



"La pandemia nos ha afectado en nuestro trabajo, ya que la mayoría trabajamos en antros, en diferentes eventos particulares y pues la cifra sigue aumentando día a día. Estamos sacando un poco el drag del entorno de la noche, casi siempre nos ven en las noches en los antros", dijo Andy Summer, caracterizado por Daniel Sosa.



Mencionó que alrededor de 17 drag queens se quedaron sin empleo, más los trabajadores de varias áreas de los centros nocturnos y antros.



"Estamos pidiendo la concientización. Y estas libertades que tenemos a veces, hacen que no disminuyan los contagios. Nuestra entrada grande de ingresos son los centros nocturnos".



Por ello, expuso que tuvieron que optar por unirse a las redes sociales y ahí ofrecer sus shows pero los ciudadanos no están acostumbrados a esta modalidad de eventos en línea.