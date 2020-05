“Esperemos que no haya dados cargados”, dice aspirante a Fiscal General

El aspirante a la titularidad de la Fiscalía General del Estado (FGE), Francisco Enrique Varela Ramírez, se dijo confiado de que el Congreso del Estado haga un análisis objetivo para determinar quién encabezará este organismo y que no haya “dados cargados”.



Se pronunció por que se tome en cuenta el currículum de cada uno de los aspirantes, para que todos estén en igualdad de condiciones y así se pueda contar con el mejor perfil para encabezar esa responsabilidad.



Por lo anterior y a pesar de que, dijo, se habla de “dados cargados”, insistió en que hay confianza en que los integrantes de la Junta de Coordinación Política hagan un verdadero análisis de los perfiles para elegir al más idóneo, pues de lo contrario se generaría incertidumbre en el nombramiento.



“Esperemos que no haya dados cargados, mucha gente me lo dice pero en lugar de desanimarme, me dan más ganas de luchar y conseguirlo, espero que no haya dados cargados, que no haya favoritismos, que luchemos con las mismas armas todos que vean nuestros currículos, nuestras trayectorias y esperemos. Creo en el Gobernador, en el Presidente y creo en el Poder Legislativo que van a ser legales o si no, les viene una avalancha de críticas”, apuntó.



Respecto a su perfil, Varela Ramírez afirmó que cuenta con la experiencia y la capacidad, así como el currículum para encabezar la FGE, pues además de ser abogado en derecho, contar con cuatro certificaciones, es Doctor en Derecho y su nombre está inscrito en la Universidad de Salamanca en España, donde además ha sido Ministro Público, por lo que no desconoce el trabajo.



Por lo anterior, afirmó que, de lograr ser nombrado Fiscal, buscará dar una presencia efectiva de la Fiscalía en todo el Estado.



“Voy a estar en toda la tarea de procuración de justicia que es en todos los lugares y en este caso, los 212 municipios y en especial de los más vulnerables; tendré una coordinación con la Fiscalía Especial de Combate a la Corrupción para coadyuvar en la labor especial que tiene; fortaleceré las dependencias de esta Fiscalía encargadas de protección, sobre todo de las mujeres, niñas, niños, adolescentes, indígenas, personas desaparecidas y grupos vulnerables”, detalló.



Asimismo, adelantó que actuará con “mano dura contra quienes agredan a los periodistas, así como el respeto a los derechos humanos”, impulsar una “procuración de justicia para todas y todos, con respeto al debido proceso, al principio de legalidad”.