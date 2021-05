"Hay miedo de parte del estado, pero para combatir el miedo se necesita valentía y se necesitan huevos y aquí los tenemos y vamos a combatir todas y cada una de las persecuciones y el trabajo que están haciendo desde el Instituto Electoral, para violentar los derechos de nuestras candidatas y candidatos", dijo el presidente nacional del Partido Fuerza por México (FXM), Gerardo Islas Maldonado.



Lo anterior lo manifestó en su visita a la ciudad de Xalapa, tras la determinación del Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz, de bajar 19 candidaturas de dicha institución política, por incumplir con la paridad de género.



Acompañado de la dirigente estatal, Jaqueline García Hernández y candidatas y candidatos que se quedaron sin la posibilidad de participar en el próximo proceso electoral, como fue el caso de Eduardo Carreón Muñoz, contendiente a la alcaldía de Xalapa, señaló que, ante la falta de compromiso de los órganos electorales de Veracruz, se dirigirán a instancias nacionales como es el caso del Instituto Nacional Electoral (INE), a la Sala Nacional y Superior del Tribunal Electoral de la Federación.



"Esto es ante la falta de confianza del Instituto Electoral del Estado y a sus consejeros. Aunque nos quieran minimizar, queremos decirles que no nos vamos a dejar. No estamos acusando a nadie, estamos probando y estamos en nuestro derecho jurídico de llegar hasta las últimas instancias y consecuencias, tope a donde tope, con quien tope y hasta donde tope".



Además, criticó que, durante la sesión extraordinaria, se haya realizado el sorteo de los 19 municipios en los que se cancelaría el registro a los hombres, a fin de que las mujeres quedaran en igualdad de condiciones.



"La democracia no es un juego, no se puede tomar al azar, porque entonces de cualquier forma ellos podrían ponerse de acuerdo y hacer un piedra, papel o tijera, para definir la vida democrática de uno de los estados más importantes de nuestro país".



Así también, anunció que aparte de las impugnaciones, solicitarán la destitución de los consejeros.