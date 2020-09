“Estamos cansados de demagogia”, dicen taxistas del sur; reclaman apoyo federal

Taxistas de Coatzacoalcos aseguraron que los “Créditos a la Palabra” prometidos por la Secretaría del Bienestar del Gobierno Federal no han aterrizado a meses de haberse inscrito en el programa.



Los inconformes se plantaron este viernes afuera de las oficinas de la dependencia ubicadas en la calle Quevedo de la colonia Centro. Con cartulinas y lonas con el rostro del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, exigieron ser atendidos.



Recordaron que por la pandemia, desde marzo sus ingresos han mermado de manera considerable, por lo que este apoyo vendría a rescatarlos de la situación que atraviesan.



“Hoy venimos pocos, porque vamos a venir más y si es necesario que tomemos las instalaciones de Bienestar Veracruz en cada lugar lo vamos a hacer porque ya se han muerto compañeros y no se recibe nada, al que menos se ha atendido en el estado de Veracruz es al taxista y es el único que sigue en la calle, el que está trabajando y no le pregunta a nadie si estás enfermo, te tiene que llevar y te lleva. Ya estamos cansados de demagogia”, expresó uno de los manifestantes.



Los ruleteros lamentaron que las autoridades no tomen como prioridad a este gremio y en consecuencia no bajen los recursos del programa.



Minutos después los taxistas fueron atendidos por el subdelegado federal en la región, Édgar Fonseca, quien les explicó que siguen a la espera de los apoyos debido a que los ruleteros y otros sectores fueron incluidos en nuevo censo, que en Coatzacoalcos incluyó a 2 mil 500 personas.