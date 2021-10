“Estamos desesperados”: Fiscalía de Veracruz desatiende caso de Luis Felipe

Este 15 de octubre, Luis Felipe Vázquez González cumpliría 27 años. El joven que recién había egresado de la Faculta de Pedagogía de la Universidad Veracruzana (UV) fue asesinado el pasado martes.Ahora, con un video en el que el joven pedagogo se despide de sus alumnos al concluir el pasado ciclo escolar, sus familiares lo recordaron y pidieron justicia para que el crimen no quede impune.Luis Felipe fue encontrado muerto en su domicilio en la colonia Amapolas y hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no ha dado informes de lo que ha pasado con la investigación.Misael Vázquez, padre de la víctima, indicó que desde el día de los hechos, el personal de la Fiscalía no ha regresado y el cuarto donde fue encontrado sigue sellado y no han podido ingresar para ver las pertenencias de su hijo.“Sabemos que hay muchos casos que se quedan sin resolver porque no hay interés de las autoridades, no queremos que pase lo mismo con mi hijo, queremos justicia y no es justo que nadie haya regresado a revisar el cuarto, sigue igual tal como lo dejaron con la sangre y desordenado y no podemos entrar, estamos desesperados”.Agregó que están inconformes porque de la Fiscalía les dijeron que quienes iniciaron la investigación fueron removidos.“Estamos inconformes porque la Fiscalía no nos ha informado nada, ayer hablé con la persona que según iba a llevar el caso y me salió con que ya lo removieron, que ya no va a estar en Veracruz, ya no me está pareciendo el actuar de la dependencia”.Su familia no quiso dejar sin recordar el cumpleaños del joven egresado de la Universidad Veracruzana y expusieron en sus redes el video donde Luis Felipe se despide de sus estudiantes.“Mi corazón estará con cada uno de ustedes, gracias por no darse por vencidos niños, por su esfuerzo y su trabajo a pesar de vivir una situación difícil, gracias, padres, por su apoyo y compromiso”.“Niños nunca se den por vencidos, nunca dejen de luchar, nunca te conformes hasta que lo bueno sea lo mejor y lo mejor sea lo diferente, mira hacia atrás y siéntete orgulloso de lo que has logrado, mira hacia adelante y crea el brillante futuro que tanto mereces y que en cada paso recibas la guía de Dios”.Amigos y familiares, así como la misma Universidad Veracruzana, se han sumado a exigir justicia para Luis Felipe.