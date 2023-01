“Estamos más vivos que nunca” presume Ramírez Arana sobre el PRI, en #EntreVistas

En el Partido Revolucionario Institucional “estamos más vivos que nunca. Sobrevivimos: nos han dado por muertos y siempre salimos adelante” destacó el Secretario General de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) Adolfo Ramírez Arana.Al participar en la nueva temporada de #EntreVistas con Claudia Montero, el exalcalde de Paso de Ovejas enfatizó que el Revolucionario Institucional se prepara para acudir “fuertes” a la cita con los electores en 2024.Y sin “destaparlos”, Ramírez Arana destacó la continuidad en el PRI de José Francisco Yunes Zorrilla, de Héctor Yunes Landa, Juan Manuel Diez, entre varios “activos políticos”.Ante la necesidad de nuevos cuadros, el priista resaltó la formación de perfiles por medio de la Red de Jóvenes en la CNOP, el Movimiento Territorial Juvenil y Vanguardia Juvenil, con estructuras en toda la entidad.“Nos sentimos fuertes para volver a tener un gobernador priista, para volver a ganar diputaciones locales, para que en el 2025 seamos competitivos en muchos municipios y poder ganar presidencias municipales”.A esto, refirió que al PRI “le ayudan mucho” los malos gobiernos actualmente en el poder y que a juicio de los ciudadanos, no fueron ni la mejor opción para el municipio, ni para el estado ni el país.Añadió que a cuatro años de la derrota del PRI en 2018, la ciudadanía igual observa que “del otro lado también hay malos gobernantes”.A lo anterior, Ramírez Arana advirtió de las divisiones por el poder en Morena, con competencias internas y en el caso del PRI, “sabemos ponernos de acuerdo y que cuando toca a alguien, sabemos disciplinarnos”.“El PRI sabe formar políticos de escuela que vayan a campañas y a elecciones y puedan ser buenos gobernantes, tenemos que aprender de nuestros errores y tenemos que reconocer que nos hemos equivocado al postular candidatos en algunas ocasiones pero ya no lo vamos a hacer”.Además Ramírez Arana exhibió que la primera derrota presidencial del Partido en 2000 y la vuelta al poder con Enrique Peña Nieto en 2012, demuestra “de qué están hechos” los priistas.“Hoy hay un partido trabajando, con estructura, echado hacia delante, con presencia en todo el estado y estamos listos para enfrentar las próximas elecciones” dijo Ramírez Arana.Recordó que el PRI es el partido con mayor historia en México, forjador de políticos “de escuela” y desde las filas juveniles, permanecen activos.En su caso, simpatizante del partido desde los 17 años, Ramírez Arana explicó que por igual ha sido testigo tanto de campañas exitosas como de campañas de derrota; gobiernos buenos como gobiernos malos y de épocas “buenas” como “épocas malas”.“Pero en el PRI estamos dentro de la vieja escuela, nosotros siempre estaremos leales con el Partido porque lo hacemos con convicción. El PRI es el único partido en donde llegas a una comunidad alejada y te encuentras a un priista orgulloso y te recibe como si fuera de la familia” refirió.Y recordó que antes, el solo hecho de recibir la postulación o la candidatura del PRI implicaba “un paso dado”, esto es: una buena campaña, una buena propuesta, ofrecer un buen producto y luego, encabezar un buen gobierno.“Que han habido malos gobiernos y han arrastrado a una mala opinión del partido es verdad.., pero el militante de a pie, ahí está, las estructuras, los sectores, las organizaciones, ahí están trabajando y convenciendo al vecino, al compañero de juego, de futbol, de béisbol (…) los gobiernos malos ya no pueden tener cabida”.En alusión a Javier Duarte de Ochoa, Ramírez Arana enfatizó que el PRI no puede postular a personas sin preparación y sin la certeza de un buen trabajo.Ramírez Arana consideró que luego de 2018, continuaron dentro del Partido los “priistas buenos” y de a pie.“Tendríamos que ver porque todas las elecciones son diferentes, nos enfrentamos a circunstancias muy adversas, perdimos el gobierno del estado, hablando de nuestro estado, gente decepcionada por un mal gobierno y recibimos un castigo y lo asumimos”.El exdiputado local admitió que el PRI continúa a favor del denominado “voto verde” de los campesinos por medio de la Confederación Nacional Campesina (CNC), aún y cuando las nuevas políticas eliminaron del Gobierno Federal intermediarios para la entrega de los recursos.Ramírez Arana alertó que continúa el condicionamiento de los apoyos y sobre estos, el priista recordó que el propio Presidente de la República admitió su uso político, lo cual calificó como un suceso “descarado”.“Como priistas tenemos que decirle a todos esos beneficiarios de programas sociales los da el Gobierno y va a continuar, llegue el gobierno que llegue, el apoyo va a continuar, si el PRI gobierno el día de mañana va a seguir y es más: nace el apoyo de los adultos mayores con Peña Nieto y lo hace universal y no hablan de eso porque no les conviene”.Y añadió que a pesar de los apoyos sociales, en la actualidad la entidad sufre de falta de obras públicas, de seguridad, de gobernabilidad, sin políticos preparados y sin visitar a las colonias.“Yo no lo veo con Morena y en el PRI nos hemos preparado para Gobernar y gobernar bien”.Ramírez Arana defendió la continuidad de Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas en la dirigencia del Partido, dado que dicha decisión es del Consejo Político Nacional, visto este como el máximo órgano rector y bajo una votación unánime, con más de 480 votos a favor y cero en contra.“Pese a que lo han querido desgastar en su imagen pública, ahí esta fuerte, de pie”, defendió Ramírez Arana.