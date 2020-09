Al iniciar su mensaje con motivo de su Segundo Informe de Gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ya se acabó la robadera de los de arriba, pero todavía falta desterrar por el bandidaje oficial.



“Este gobierno no será recordado por corrupto, nuestro principal legado será purificar la viuda pública de México”, dijo el mandatario en el patio de honor en Palacio Nacional.



Ante su Gabinete, familiares, empresarios e invitados especiales, el titular del Ejecutivo dijo que su administración no ha incurrido en persecuciones políticas.



“Por no permitir la corrupción hemos podido ahorrar 560 mil millones de pesos, no es para presumir, pero en el peor momento contamos con el mejor gobierno”.



Aseguró que la pandemia de Covid-19 ha dejado dolor y tristeza, pero adelantó que saldremos adelante con un mejor Sistema de Salud.