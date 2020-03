“Estoy con ustedes”, escribió Katia a miles de feministas marchando frente a su trabajo

“Estoy con ustedes”, decía una hoja de papel que una trabajadora del “Asadero Cien” colocó, sujetándola con su mano, en la ventana del restaurante mientras miles de mujeres marchaban frente a ella por la calle Zaragoza contra la violencia feminicida, este domingo en el Centro de Xalapa.



La imagen de la joven, fotografiada apoyando la causa desde su trinchera, provocó diversas reacciones en redes sociales: muchas le agradecieron su ayuda para lanzar reclamos, otros aprovecharon para criticar la protesta feminista nacional y algunos advirtieron al restaurante que más le valía no sancionarla.



“Asadero Cien”, ante las reacciones y la imagen difundida por medios de comunicación, dio a entender que apoyaba la protesta de “Katia”, como fue identificada la joven feminista.



“Estimada Katia: Todas y todos en la empresa estamos súper orgullosos de ti. Muchas gracias”, publicó la empresa en redes sociales.



“Qué lindas y solidarias. Gracias”, “¡Ahora esperemos que no la despidan!”, “¡Qué bien! Apoyando desde sus trincheras”, “De lo mejor de la marcha, la amamos”, fueron algunos de los mensajes que ciudadanos escribieron ante la manifestación.



Otros cuestionaron que fuera un acto legítimo, calificándolo como una estrategia de marketing:



“Buena estrategia del restaurante, así evita les dañen el inmueble. Genios del marketing”, “La administración del Asadero para evitar que dañaran su lugar”, escribieron.



Asimismo, otros demandaron que no vayan a castigarla por respaldar la protesta.



“Pues ojalá y no haya consecuencias para la trabajadora del Asadero Cien porque si no se le van a ir los medios de comunicación encima si no se acuerdan”, “Supongo que mañana Asadero Cien se unirá y dejará en libertad por un día a las mujeres que tanto le han dado”.