“Estoy impactada”: Dan lugar fijo a “Lady Tacos de Canasta” en Pino Suárez

Luego de que este jueves elementos de la Policía Auxiliar decomisaron su mercancía y agredieron a Marven, mejor conocida como “Lady Tacos de Canasta”, en el Centro Histórico, la comerciante informó a través de redes sociales que le dieron un lugar fijo para vender sus tacos en Pino Suárez.



"Gracias a todos por sus muestras inmensas de cariño, mi corazón se siente feliz de saber que cuento con mucha gente. #EstoyImpactada", escribió la vendedora Muxe.



"Nosotros trabajamos de manera honrada, salimos a las calles a buscar sustento no a delinquir y la agresividad de las autoridades nos deja en claro que aquí en México uno tiene que ser ratero para que te dejen ser y no se vale", agregó.



Ante la noticia de que ya tenía un lugar establecido para vender su comida, "Lady Tacos de Canasta" agradeció a autoridades capitalinas porque su bicicleta fue recuperada y le pagaron sus tacos.



"Me dieron un lugar para vender dónde nadie me va a quitar (...) Mi lucha sigue y me mantendré de pie para seguir trabajando honradamente, las cosas pasan por algo y estoy bendecida", refirió.



En la publicación de pueden apreciar miles de comentarios de apoyo por parte de sus seguidores.



"Pronto les mando mi ubicación exacta para que vayan a comer de nuestra tradición chilanga, los espero con la canasta abierta", finalizó "Lady Tacos de Canasta".



Orden, pero sin abuso policial: Sheinbaum



Tras los hechos, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, comentó que debe haber orden en esta zona, pero sin abuso policial.



“Es importante mantener cierto orden en el Centro Histórico, igual que en otros lugares de la Ciudad. Eso no significa bajo ningún motivo que deba haber abuso policial de ningún tipo.

“Tenemos que tener un balance entre el orden que se debe guardar de las personas que tienen derecho a trabajar y se dedican al comercio en vía pública, y al mismo tiempo que el trabajo de vigilancia de los policías para que no haya un desbordamiento de esta actividad”, dijo.