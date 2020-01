“Fake news”, supuesto caso de contagio de VIH en Río Blanco, asegura Supervisor escolar

El supervisor escolar Alejandro Reyes Trigos, consideró que el señalamiento que circuló en redes sociales acusando a un maestro de la secundaria “Vicente Guerrero” de abuso sexual en contra de un estudiante, al cual habría contagiado de VIH, se trata de una “fake news”.



Indicó que al parecer se trata de algo falso, pues al momento no se puede confirmar que sea cierto e incluso dicha denuncia desapareció de redes.



“Simplemente es una noticia que se filtra, o un comentario que se filtra, pero que no tiene un sustento hasta este momento”, indicó.



Asimismo, abundó, la escuela no cuenta con ninguna queja por escrito de algún padre de familia o alumno por una situación similar.



Refirió que la mañana de este miércoles se reunieron con padres de familia que tenían inquietud por esa acusación, por lo que se les hizo saber que al momento no hay ninguna denuncia.



No obstante, reconoció que evidentemente ese tipo de situaciones afectan tanto a la escuela como a los propios maestros.



Exhortó a los padres de familia que tengan cualquier queja a que la presenten por escrito para que así se le pueda dar el seguimiento correspondiente, sobre todo si es un problema tan grave.