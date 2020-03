“Faltan estudiantes, ¡sobran delincuentes!”: alumnos de UV reclaman seguridad

"No faltan estudiantes, ¡sobran delincuentes!", reclamaron a una sola voz estudiantes de la Universidad Veracruzana (UV) que se unieron al movimienro #NiUnaBataMás realizada en Xalapa para repudiar la violencia contra los universitarios en México.



Al respecto, Alan Antonio Amador Gómez, uno de los universitarios, explicó que en esta protesta participaron todas las facultades de la institución, aunque una parte se concentró en el Estadio Xalapeño, de donde salió rumbo a Plaza Lerdo.



Al contingente se integraron después las facultades de Psicología, Ciencias Administrativas y Sociales y Pedagogía.



"En la zona UV somos Administración, Contaduría, Derecho, Arquitectura, Ingeniería, Biología, abarca toda la Universidad; no hay Facultad que no participe", dijo.



Señaló que el motivo de la marcha es repudiar el asesinato de Francisco Javier Tirado Márquez, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y de los estudiantes de intercambio de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), además de la violencia contra los universitarios.



Dijo que en el caso de Derecho participan dos estudiantes de movilidad y ambos han expresado su temor de sufrir violencias, "porque para la delincuencia no hay distinción de países".



Exigió a las autoridades de Veracruz y a la Universidad Veracruzana que redoble la seguridad en los cinco campus y en los puntos rojos, que el Gobierno sí ha identificado pero que no ha intervenido.