“Fer” venció al cáncer y ahora concientiza sobre esta enfermedad, en Emiliano Zapata

"¡Yo vencí el cáncer!" expresa Fercita en una cartulina amarilla, al lado de varios niños y niñas más participantes en una Cruzada contra el Cáncer Infantil.



Dicha jornada la realizaron Fer y su mamá Pamela de la Mora en la congregación Rinconada, municipio de Emiliano Zapata, dentro de las actividades del Mes y el Día de la Lucha contra el Cáncer Infantil.



“La verdad muy pocas personas conocen esta fecha y se sorprendieron porque no sabían y mucha gente se asombra porque no sabe que este día se festeja” expresó Pamela de la Mora, madre de Fercita.



Dijo que a las personas de Rinconada se les explicó los síntomas y en muchos de los casos es “pensar lo peor para que llegue lo mejor”.



Entre estos detalló los moretones en el cuerpo, la falta de apetito y el debilitamiento, aunque si se detecta a tiempo el cáncer infantil puede tener cura.



“Más que nada fue hacer conciencia entre las personas porque muchas personas no conocían la fecha”, enfatizó.