“Frustración y rabia” sintió Mayra al no poder atrapar al abusador de su hermana

“Frustración y rabia” dijo sentir Mayra tras lo vivido al darse cuenta que habían manoseado a su hermana menor mientras caminaban rumbo al bulevar con la intención de pasar una tarde agradable que terminó por ser arruinada al ser víctimas de un abusador.



El vergonzoso hecho ocurrió cuando aún el sol estaba presente, en una zona céntrica de la ciudad, en la misma donde en los últimos 18 meses se han documentado varios ataques de este tipo a mujeres.



Mayra, quien es la mayor por 5 años, relata que salió con su hermana María de casa y que fue en la avenida Abasolo esquina con callejón 21 de Febrero, de la colonia Flores Magón, cuando vieron como algo normal que un señor estuviera parado como intentando abrir una puerta. De pronto, mientras caminaba hacia su destino, la paralizaron los gritos de su hermanita.



“¡Ay, maldito cerdo! Me volteé y el vato empezó a correr. '¡Me agarró la nalga!' dijo mi hermana. Enseguida sentí un calor recorrer todo mi cuerpo y desembocar en mi cabeza. Ahí fue cuando corrí tras de él, no sé qué pretendía pues era difícil alcanzarlo pero era claro que sólo buscaba defender a mi hermana”.



De complexión robusta, piel morena que sobrepasaba los 1.80, con jeans y una playera gris oscura, así describe Mayra al hombre que había abusado de su hermana, quien corría acomodándose su casco negro para después subirse en una moto roja Italika “desmadrada” para emprender la huida.



Narra la chica que su frustración fue tal que lanzó una piedra pretendiendo que el viaje de la misma terminara impactando a quien había perturbado no sólo una tarde de hermanas, sino la inocencia de una chica que lloraba sentada en el pavimento por la mala experiencia que estaba viviendo.



Un taxista pudo auxiliar a las hermanas cerrándole el paso al motociclista pero no pudo impedir la huida pues el agresor se subió a la banqueta esquivándolo para después doblar y perderse de la vista de Mayra.



Argumenta que dejó de correr y la ira le hizo olvidar que lo racional hubiera sido anotar las placas de la moto pero que todo había sido tan rápido y confuso que después reaccionó que atrás había dejado a su hermana menor.



“Estaba sentada en la orilla de la banqueta, cuando me acerqué noté que sus lágrimas eran tan grandes como sus ojos. Toqué su pelo y la ayudé a levantarse”.



Cuenta que tras lo vivido, decidieron regresar a casa.



“Ya en casa, me dijo 'me siento sucia', yo no sabía qué hacer, me sentía muy enojada y que no había podido cuidarla”.



El abuso sexual y manoseo hacia las mujeres a plena luz del día, en calles céntricas, se ha venido dando en los últimos meses a mayor escala, por eso Mayra señala la importancia de no normalizar este tipo de actos.



Justo a unas cuadras donde la hermana de Mayra fue manoseada, una adulta mayor fue abusada sexualmente y golpeada en su vivienda. Murió a los 13 días.



También, en la colonia aledaña, en el expenal de Allende, una menor de 16 años fue abusada en agosto pasado.