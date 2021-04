“Fuego amigo” audio que liga a Héctor Yunes con partido Todos por Veracruz

Es “fuego amigo” el audio que liga al excandidato a la Gubernatura y actual diputado federal, Héctor Yunes Landa, con el nuevo partido Todos por Veracruz.



El dirigente de este nuevo Instituto, Jesús Vázquez González, reconoció una amistad cercana con Yunes Landa, aunque subrayó que éste sigue siendo militante del tricolor, de donde se habría filtrado la grabación para afectarlo políticamente.



“Yo la verdad es que sí tengo mucha amistad con Héctor, lo aprecio, es difícil de entender, porque se escucha lejano, pero me parece que está editado, aunque al final lo escuché escuetamente (…) está sacado de contexto.



“Es normal que en esta fecha salga esa información y creo que viene de la misma casa política donde milita Héctor”, añadió.



Cabe señalar que a la fecha existe controversia al interior del PRI en Veracruz por la designación de candidaturas plurinominales para el Congreso del Estado, lista que encabezaría Yunes Landa.



Este fin de semana circuló una grabación en la que presuntamente el excandidato a la Gubernatura de Veracruz en 2016 aplaude la creación del nuevo instituto presidido por Vázquez González, pues le permitiría mantenerse vigente políticamente.



“Yo cada vez estoy más seguro, más convencido de que fue un acierto formar Todos por Veracruz, porque es una manera de contención y es una manera de mantenernos vigentes y en el más alto nivel competitivo para el 2024.



“Si no ahorita estuviéramos diciendo bueno, estamos supeditados a ver que hacían los de enfrente, o los de junto porque ahorita son de junto para muchos de nosotros”, se escucha decir al legislador federal.



El Presidente de Todos por Veracruz reiteró que se trata de viejas prácticas del tricolor, aunque no descartaría en su momento invitar a Yunes Landa a adherirse si renuncia al PRI.



Desde el 2020, el Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE) dio el registro a Todos por Veracruz como nuevo partido político estatal y desde entonces ha sido relacionado con Yunes Landa.