¿Ganará Godzilla o King Kong? Sociedad Científica Juvenil de Xalapa buscó la respuesta

Con un diálogo entre especialistas, la Sociedad Científica Juvenil de Xalapa buscó dar respuesta a la pregunta del momento: ¿quién ganará la pelea entre Godzilla y King Kong?



Vía Zoom y compartido por el Instituto de Ecología de Xalapa (INECOL), el panel “Garras contra pulgares: la biología detrás de Kong vs. Godzilla” reunió al primatólogo Juan Carlos Serio Silva y al herpetólogo Rodolfo García Collazo, bajo la moderación de Emilio Córdoba y Miguel Ángel Domínguez, integrantes de la Sociedad Científica Juvenil de Xalapa.



A decir del experto en reptiles, Rodolfo García, Godzilla ganaría por contar con una armadura de escamas, la dentición fuerte, garras fuertes y afiladas, una cola musculosa y el peso.



Mientras que el experto en primates, Serio Silva observó que el furioso Kong de las películas dista de los pacíficos gorilas, regidos por una fuerte estructura social y con una dieta principalmente herbívora.



En su ponencia, García Collazo recalcó que como tal, el “Rey de los Monstruos” es una “mezcla” de dinosaurios y varios organismos actualmente extintos; con el cuerpo de un Tiranosaurio Rex, con los brazos de un Iguanodonte; el dorso de un Stegosaurio, la cola de los cocodrilos actuales y las escamas presentes en todos los reptiles.



“Más que comparar la estructura de Godzilla con varios dinosaurios, los creadores tomaron otros componentes que se presentan en los reptiles actuales”.



Otra pregunta a resolver es la del sexo de Godzilla y en este punto, García Collazo pidió observar las escamas de púas en la espalda del personaje de ficción, siendo una estructura común en los machos de varias especies de reptiles, como las iguanas, a modo de un mecanismo de dimorfismo sexual.



En el caso de la cola, Godzilla usa dicha extremidad para defenderse como las iguanas de tierra o bien como timón, en el caso de los cocodrilos o de las iguanas marinas de las Galápagos.



Sin embargo, observó que la realidad rebasa la ficción y los creadores del monstruo no explotaron las muchas funciones de una cola de reptil, entre éstas la de un “timón de tierra” para correr o un medio de huir y separarse de ésta.



El herpetólogo igual advirtió que los reptiles entran en una fase de letargo en los días de bajas temperaturas y de hiperactividad en los días cálidos, principalmente por su metabolismo dependiente del calor para sus funciones vitales, es decir, Godzilla no atacaría en climas muy fríos y su actividad se limitaría a los trópicos.



Serio Silva observó que Hollywood sembró el estereotipo de la agresividad en los gorilas, es decir, Kong, siendo los simios de temperamento apacible a pesar de su gran tamaño.



“Son muy tranquilos, se la pasan los días comiendo, son herbívoros principalmente, a veces pueden capturar unos insectos de manera accidental pero se alimentan de la vegetación alrededor”.



Otra cuestión es que los gorilas comparten entre un 97 y un 98 por ciento de su genoma con los humanos, caminan con los nudillos de los dedos, alcanzan los 2 metros de altura y como las personas, portan sangre tipo B, pueden contagiarse de enfermedades humanas, como el ébola y la gestación de las hembras oscila entre los 8 a 8 meses y medio.



“King Kong no es una fiera indomable, es de los más apacibles y tranquilos del reino animal”, enfatizó el primatólogo.



Otra observación es que en la naturaleza no existe ningún motivo para un enfrentamiento real para reñir los reptiles contra los simios, salvo la obtención de alimentos.