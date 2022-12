“Habrá bote” por cambio de uso de suelo autorizado indebidamente, advierte Ahued

Los funcionarios de la administración municipal que autoricen cambios indebidos en la densidad de las construcciones ahora enfrentarán procedimientos penales, advirtió el alcalde Ricardo Ahued Bardahuil, quien agregó que por esta situación ya hay exservidores de Gobiernos anteriores sujetos a investigación.Dijo que ahora los colaboradores en la Dirección de Desarrollo Urbano se tienen que “andar con cuidado” para evitar que les vayan a dar “un llegue” y tengan que responder ante la justicia por no seguir los procedimientos adecuados y respetar lo estipulado en el Plan de Ordenamiento.“Acabo de estar en México y dicen que tenemos que empezar a poner cuidado. Desarrollo Urbano no puede estar sujeto a que nos vayan a dar un llegue de establecer cambios indebidos en la densidad de las construcciones. Ojo, ya hay gente demandada en la Ciudad de México por haber autorizado en el pasado tres pisos más de lo que decía el Plan de Ordenamiento”, comentó.Agregó que en Xalapa “tradicionalmente se permitía violentar la densidad y los niveles constructivos”, por lo que advirtió que “ya hay bote” para los funcionarios que lo avalen.“Le decía a alguien que quería meter cinco pisos cuando la norma dice tres y hablé con Desarrollo Urbano, bajo su responsabilidad se los advierto. Que no digan que se me pasó, porque no se los paso”, recalcó.Añadió que también advirtió a los integrantes de la Comisión edilicia respectiva para que también tengan cuidado al aprobar los acuerdos, pues comentó que buscan agregar más niveles a las edificaciones porque es “más negocio” para los desarrolladores inmobiliarios.“Pero mañana si nos demandan va a dar lugar (a un procedimiento) porque hay facultades en la comisión para hacer modificaciones como hicieron en la Ciudad de México que le llaman cartel inmobiliario”, expuso.Comentó que han clausurado construcciones en predios de uso habitacional que cambiaron el uso y pensaban edificar cuatro o cinco pisos, citando el caso de una en Murillo Vidal donde presentaron información falsa y el proyecto no contemplaba cajones de estacionamiento.“Entiendo que hay que tener rentabilidad inmobiliaria, siempre que no afectes a terceros. Por algo hay una normatividad. Ahí también estamos vigilando para que no vaya a haber un problema mayor”, concluyó.