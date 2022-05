“Habrá justicia”, advierte Cuitláhuac tras asesinato de periodistas en zona sur

El gobernador de Veracruz Cuitláhuac García Jiménez, aseguró que se dará con los perpetradores del atentado cometido este lunes en Cosoleacaque y en donde perdieran la vida una periodista y su camarógrafa.Ante los hechos registrados, el mandatario estatal reiteró que se activó un operativo coordinado para la búsqueda de los responsables.A través de sus redes sociales, el titular del ejecutivo dejó en claro que habrá justicia y no habrá impunidad.“Que le quede claro a quien no quisiera entenderlo en Veracruz ya no hay complicidades ni se tolerará estas agresiones, cualquiera que sea la motivación”.Agregó que su gobierno no es omiso ni cómplice, “vamos tras ellos”, asentó sobre el asesinato de la Directora del portal El Veraz y su camarógrafa.En el mismo mensaje, Cuitláhuac García agradeció el apoyo de la Secretaria de Seguridad Federal Rosa Ícela Rodríguez, así como la coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE).