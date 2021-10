“Habrá justicia para todos”, asentó el Gobernador, en el Día Nacional del Ministerio Público

“Habrá justicia para todos”, asentó el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, en el marco del “Día Nacional del Ministerio Público”.En el evento donde se entregaron reconocimientos a fiscales, policías ministeriales, medallas al acto heroico, así como reconocimiento post mortem a los elementos caídos en el cumplimiento de su deber, el titular del ejecutivo resaltó que las autoridades trabajan en coordinación para lograr justicia en el estado.Por tanto, dejó en claro que la Fiscalía General del Estado (FGE), cuenta con el respaldo del Poder Ejecutivo, así como coordinación con el Legislativo y Judicial, para trabajar en una misma línea y lograr la transformación de Veracruz con justicia.“De parte del Ejecutivo del gobierno del Estado siempre habrá coordinación, incluso hoy nos vemos obligados a no dejar solo a la labor que se hace en la procuración de justicia”, detalló.En el mensaje que dirigió durante la ceremonia de entrega de reconocimientos a Fiscales y Agentes del Ministerio Público, el Ejecutivo del Estado reconoció la dificultad de lograr resultados si no hay un trabajo en conjunto.“Hay bases, fundamentos científicos que nos ayudan avanzar de manera contundente para demostrar los delitos cometidos por los presuntos responsables, llevarlos a la justicia, no es una tarea fácil y sería imposible si no hay el trabajo ministerial, que bien que en este día se reconoce ese trabajo”, expuso.Y es que el Gobernador mencionó que los resultados que entrega la Fiscalía General del Estado, son reconocidos por el Gobierno de la República y expuestos por el Ejecutivo federal en la conferencia de prensa mañanera.Por ello, García Jiménez reiteró el compromiso de su gobierno para lograr un Veracruz de justicia, como lo esperan y demandan los ciudadanos desde hace varios años.“Decirle a la sociedad, habrá justicia para todos los veracruzanos”, concluyó el mandatario estatal.