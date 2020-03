“Hay que partirle la madre al machismo en la raíz cultural de la violencia”: Taibo II

"Niños y niñas aquí presentes, vamos a abolir el machismo a putazos", expresó el director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II, ante estudiantes de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana al ofrecer un conversatorio a los alumnos que este día se declararon en paro de brazos caídos para protestar en contra de la violencia.



Con su lenguaje peculiar, lleno de groserías, les dijo a los alumnos que son tiempos de insurrección femenina que recorre todo el país de arriba a abajo y en donde se le tiene que "partir la madre" al machismo en la raíz cultural de la violencia, del abuso y la persecución a la mujer.



Y es que indicó que se tiene que cambiar lo cotidiano y la vida diaria, crear escuelas seguras e ideológicamente saneadas.



"Está claro que tenemos que partirle la madre al machismo en la raíz cultural de la violencia, del abuso, del bullying y de la persecución a la mujer, el machismo está enquistado en nuestras sociedades, masacrémoslo, arrinconémoslo, ridiculicémoslo", precisó.



Dijo que esto es tarea de hombres y mujeres para ganar lo que es una batalla cultural y en este sentido, aseguró que la batalla de la seguridad va avanzando aunque sea de manera lenta y no como se desea.



"Podemos ganar la batalla de la seguridad lentamente, de hecho va avanzando, lo que pasa es que no avanza como nos gustaría y hay que presionar pero la batalla de fondo es cultural y hay que hacer manifestaciones frente a las televisoras para que hagan telenovelas antimachistas, a los cineastas de izquierda que se note en el cine y a los escritores que escriban esas historias que queremos leer y difundir", comentó.



Insistió que se trata de una batalla central pero que está asociada al acto de leer; al mismo tiempo aseguró que vienen buenos tiempos.



Ante el nutrido grupo de jóvenes, los alentó a cambiar el mundo a través de la colectividad y la solidaridad.



“Si eres joven y no eres revolucionario, estás perdiendo el tiempo en tu vida, hay que cambiar el mundo y el sentido colectivo es cambiarlo”, acotó.



Reconoció que generaciones pasadas crecieron en una cultura machista, misma que se ha ido “curando” con el paso del tiempo pero aún hay mucho por hacer.



“Tenemos que cambiar el cotidiano, la vida diaria, lo que nos toca, crear escuelas seguras, ideológicamente saneadas y tenemos que participar en la colectividad del país”, sostuvo.



Finalmente, los exhortó a leer, a cambiar el mundo a través de la lectura, a ser osados leyendo incluso lo prohibido.



“Pónganse a leer, coño, no permitamos que la definición de adolescente imperante es ese analfabeta funcional que está tratando de sobrevivir en uno de los Méxicos más rudos que hemos vivido en tiempos de cambios profundos”, concluyó.