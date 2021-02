"Hay Toro", responde Félix Salgado tras revés en candidatura de Morena

Félix Salgado Macedonio no se ha dado por vencido. Luego de que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena anunció que volverá a repetir el proceso de selección para candidato a gobernador de Guerrero, Salgado Macedonio aseguró que "hay Toro", en referencia a su apodo.



Arengó a sus seguidores desde su cuenta personal de Facebook, luego de que Morena decidió reponer el proceso de selección de candidato a gobernador de Guerrero, pero no le cerró la puerta a que vuelva a competir.



Salgado puede volver a competir por candidatura de morena en guerrero



Si bien la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido decidió que se elija un nuevo candidato o candidata para la gubernatura de Guerrero, el senador con licencia puede volver a inscribirse en el proceso de selección.



Y es que, de acuerdo con la sentencia de la Comisión, se declararon infundados los agravios de violencia política de género y de fama pública, por lo cual se mandata reponer el procedimiento de selección de aspirante.



Sin embargo, la sentencia no determina que Félix Salgado no puede volver a inscribirse.



De acuerdo con fuentes del partido, la sentencia deja libre el camino para que el hoy acusado de abuso sexual, pueda volver a participar, y ya queda en su decisión.