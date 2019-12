“Heladas terribles” pegaron a 9 municipios de Veracruz; urgen declarar emergencia

La helada registrada por el Frente Frío 23, dejó afectado al sector ganadero de 9 municipios de la zona montañosa, debido a que los vientos y bajas temperaturas quemaron el pasto, acabando con el alimento del ganado.



Municipios como Las Vigas, Perote, Acajete y Miahuatlán son de los más siniestrados, señaló el presidente de la Unión Ganadera de la zona Centro, Jesús Ortega Couttolenc.



"Cayeron unas heladas terribles, que le pegan fuerte. Tenemos reporte de nueve municipios de los 23 que tenemos en la montaña, donde la helada pegó muy fuerte. Quema el pasto y al quemarse el pasto, el ganado ya no lo consume, son animales que están acostumbrados a comer pasto verde".



Expuso que ya pidieron al Secretario de Desarrollo Agropecuario solicitar declaratoria de emergencia porque los efectos de las heladas y sequías dejarán en crisis al sector.



"Pedimos que se voltee a ver a esos municipios de la zona alta por los graves daños de las heladas, en los pastos”.



Ortega Couttolenc indicó que heladas podrían reducir hasta en un 40 por ciento la producción de leche en la región de Xalapa, zona donde concentra la producción de lácteos.



"Nos preocupa porque la parte de allá es la que mayor leche produce, dígase, lo que se diga. (La zona) alrededor de Xalapa es donde más leche se produce. Yo creo que va a bajar la producción de leche, como un 40 por ciento".



Con las bajas temperaturas, el ganado no come e incluso muere por inanición, indicó el ganadero.



"El gano no come, está encogido, erizando los pelos para tratar de protegerse del frío".



En el Estado hay aproximadamente 4 millones de cabezas de ganado, de los cuales la mitad se concentra en dicha zona ganadera.