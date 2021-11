"Hoy es un día inolvidable”: Checo Pérez

Sergio ‘Checo’ Pérez invitó a la afición mexicana a celebrar su podio en el Gran Premio de México, al asegurar que es algo que se merecen todos."Estuve lleno de apoyo. Quiero que hoy disfrutemos mucho, nos los merecemos, ustedes han sido la mejor afición, no solo hoy, desde que empecé en mi carrera. Hoy los mexicanos nos merecemos celebrar mucho"El piloto mexicano se queda con el sabor de que pudo conseguir el 1 y 2 para Red Bull, pero aun así reconoce el gran trabajo de su equipo."Hoy es un día inolvidable. Obviamente quería más, pero fue un gran trabajo del equipo, estuvimos cerca de rebasar a Hamilton. Yo di todo con el corazón y cuando entraba a las tribunas del Foro Sol podía escuchar el apoyo"‘Checo’ suma tres podios consecutivos y han sido vitales para que Red Bull se pusiera a un punto de Mercedes en la clasificación de constructores."Me hubiera gustado ganar, pero es un gran resultado estar en el podio en casa. Esta afición que me ha ayudado mucho desde el día uno y este país que ha sufrido mucho se lo merecían. Este resultado me motiva mucho para cerrar la temporada y ganar el campeonato de constructores"