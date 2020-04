“Ignorantes y abusivos”, quienes piden a funcionarios renunciar a aguinaldo: Muñoz Ledo

El expresidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, volvió a generar polémica con sus opiniones contrarias a las decisiones del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y este miércoles aseguró que la posibilidad de reducir 25% del salario de los funcionarios y el renunciar a su aguinaldo es ilegal y debe ser denunciado ante la autoridad.



A través de mensajes en su cuenta en la red social de Twitter, Muñoz Ledo pidió la unidad de los mexicanos para unir el poder ciudadano en contra de actividades corruptas.



El legislador de MORENA dijo que la misma secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, le dijo que nadie está obligado a bajarse el 25% de su salario y a renunciar a su aguinaldo como lo decretó el presidente Andrés Manuel López Obrador en un documento la semana pasada.



“La secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, me ha reiterado que nadie está obligado a hacerlo. Esa solicitud es ilegal y debe ser denunciada ante la autoridad. Los invito a unir el poder ciudadano contra autoridades corruptas”, posteó Muñoz Ledo.



Antes, el exembajador ante la ONU confesó que ha recibido muchas llamadas de funcionarios y empleados del gobierno para preguntarle si es obligatorio renunciar al 25% de su salario y a su aguinaldo.



Y calificó de “ignorantes y abusivos”, a quienes lo solicitan.



“He recibido muchas llamadas de funcionarios y empleados del Gobierno preguntando si es obligatorio renunciar a un 25% de su salario y al aguinaldo. Quienes lo solicitan son ignorantes y abusivos”, escribió Muñoz Ledo.



En esta red social, la vicecoordinadora de MORENA en San Lázaro, Tatiana Clouthier, también contestó a Muñoz Ledo y le dijo que es bueno que se invite y muestre que los funcionarios no están obligados a renunciar.



Y también es importante que Muñoz Ledo diga y vea que el decreto presidencial dice que es de forma voluntaria.



“Es muy bueno que invite y muestre que no están obligados... también es importante ver y decir que el decreto dice que es de forma voluntaria”, posteó quien fuera coordinadora de campaña de López Obrador en las pasadas elecciones federales.