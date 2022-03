Yeri Cruz Varela, tiene 19 años de edad y es una de las candidatas a Reina del Carnaval de Veracruz, pero es también una de las “influencer” más conocidas en el estado, con 5.5 millones de seguidores en Facebook y reconocida como “Yeri Mua”, ha generado miles de reacciones por su aspiración a encabezar “La fiesta de la carne”.Desde que externó sus deseos de ser reina, el apoyo y “hate” en sus redes sociales fue intenso, lo cual la llevó a desistir de momento; sin embargo, afirma que el respaldo de sus seguidores la convenció de inscribirse.“Hay respuestas buenas y malas, el Carnaval de Veracruz, no es sólo para los veracruzanos, es para todo el mundo, gracias a Dios el apoyo de mi gente”, dice Yeri Mua.Como toda una celebridad fue recibida en su registro, sus seguidores la esperaban con pancartas y batucadas, le pedían fotos y saludos.El operativo de seguridad no fue suficiente, Yeri Mua tuvo que ser resguardada en una oficina por las aglomeraciones.Aunque ha generado polémica y demostrado que sí tiene “vistas” sumando hasta 180 mil espectadores en sus transmisiones, afirma que el mayor número de sus fans están más allá de Veracruz.Para Yeri Mua, el Carnaval no es sólo para los jarochos y con gusto presume a sus seguidores en todo el mundo.“El apoyo de la gente, no sólo es de gente jarocha, hay 180 mil personas conectadas apoyándome de todo el mundo, de México, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, cuento con el apoyo de muchísimas personas hermosas y debo agradecer a mis seguidores por ayudarme a cumplir mis sueños”.Afirma que no es la primera vez que se planteó ser reina del Carnaval y pese al odio que han manifestado algunos usuarios de redes sociales, sabe lidiar con ello.“Rechazo siempre va a haber, mientras ladren los perros, es porque más corre la corriente, mentira así no iba, mientras más ladren los perros es porque más van avanzado, hablen bien o mal no importa, al final de cuentas todo es publicidad y estoy feliz y puedo lidiar con el hate”."Hay gente que me rechaza pero yo soy muy segura de mí misma y también me quedo con la gente que ama y que me apoya".Ante los comentarios negativos, declaró que no representa a los veracruzanos, pero sólo se refirió a la forma de vestir.Asegura que ama a Veracruz y quiere que el Carnaval deje derrama económica y si sus seguidores en otros estados y países vienen a verla, ser muchos más los visitantes.“El que se lo tomó a mal es porque no vio el video completo (…) lo que en realidad dije que yo me visto muy raro y que por eso no represento a los veracruzanos, por mi manera de vestir, yo soy una extraña cuando me visto, pero creo que sí represento a Veracruz porque soy nacida en Veracruz, amo ser jarocha y porque tengo talento, en fin, siempre pongo en alto el nombre de Veracruz”.Para muchos Yeri Mua es un fenómeno en las redes sociales en Veracruz, pero su registro demostró que sus seguidores están dispuestos a salir a acompañarla en sus papakis.