“Iniciativa Montse” requiere análisis a fondo: Abogada

La Iniciativa Montse , que plantea sanciones a quienes encubran a presuntos feminicidas y delincuentes, debe ser una propuesta analizada a fondo para que sea constitucional y no se contraponga con las garantías de las personas, consideró la abogada Luz María Reyes Huerta, quien dijo no dudar de la buena intención de quienes la proponen."Se tiene que cuidar mucho la constitucionalidad de la reforma y analizar también las leyes que se han decretado en favor de las mujeres como la Ley General de Acceso a un Vida Libre de Violencia; las mismas observaciones de las declaratorias de Alerta de Género por violencia feminicida".Consideró que es necesario un estudio a profundidad por juristas para que no se promueva la inconstitucionalidad de la reforma."Es una iniciativa que se presenta con buena intención. Recordemos que el artículo 345, tal cual así está en este momento redactado, establece que: no se sancionará a quien oculte al responsable de un delito o los efectos, objetos o instrumentos del mismo o impida que se averigüe, cuando se haga por un interés legítimo y no se emplee algún medio delictuoso, siempre que se trate de los ascendientes y descendientes consanguíneos, afines o por adopción; el cónyuge, concubina o concubinario y parientes colaterales por consanguinidad hasta el cuarto grado y por afinidad hasta el segundo; o los que estén ligados con el delincuente por amor, respeto, gratitud o estrecha amistad".Refirió que siempre y cuando no cometa otro delito, no está obligada la persona a delatar al familiar pero si está cometiendo delito o empleando un medio delictuoso para hacerlo sí va a ser castigada, que fue el caso de los papás de Marlon el presunto feminicida de Montserrat Bendimes, porque ellos se presume emplearon otro medio delictuoso para ocultar al responsable del delito.