“Invasores” sí han afectado bosque en Sierra Alta de Coatepec, constatan autoridades

Luego de un recorrido de verificación y obtención de datos por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) en la zona de Sierra Alta de Coatepec, se detectaron algunas afectaciones en el paisaje y tala de árboles, informó el coordinador del sector ambiental del Gobierno de México en Veracruz, Juan Carlos Atzin Calderón.



"Derivado de denuncias que hizo la población y diferentes grupos ambientalistas por el tema de las afectaciones en esa zona, sabemos que hay un conflicto agrario y está en proceso de resolverse, incluso por la misma instrucción presidencial que instruyó a la SEDATU atender el tema".



“Nosotros desde el sector ambiental ya estábamos desde hace algunas semanas en la recabación de la información y planeando la visita, por fortuna la población ha estado atenta y nos ha ayudado a proveer de información”, comentó.



Entrevistado, indicó que este procedimiento de revisión fue en atención a las diversas denuncias que existen de la ciudadanía y de grupos ambientalistas sobre afectaciones que se están registrando en la zona.



Admitió que para el establecimiento del campamento en donde se ubican algunas personas que han sido señaladas de “invasores”, se retiró material vegetal y aunque dijo que no está talado todo el bosque, si se observó que algunos árboles fueron derribados.



“En la ocupación del suelo para localización del campamento hay cambio del paisaje, es una zona arbolada y cuando menos esa parte para el establecimiento de este campamento retiraron material vegetal, además hay algunos otros puntos donde las personas han realizado un corte de árboles”, detalló.



Y es que dijo que es necesario garantizar que no se hagan mayores afectaciones en esa región, alertando a toda persona que evite dañar este ecosistema que provee de agua a la ciudad de Xalapa y otros municipios.



“Lo que necesitamos es garantizar y no podemos permitir que haya afectaciones más graves de lo que ya ha iniciado, al implementar un desarrollo urbano implica más modificaciones, no está talado todo el bosque pero sí ha habido afectaciones que requieren que la autoridad ambiental ejerza sus funciones y que sea una medida de aviso que estamos al pendiente de la zona y que no planeen hacer afectaciones mayores de las que hay”, señaló.



Asimismo, explicó que se trata de una primera visita y en días posteriores se realizará un recorrido más pero con la participación de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, pues se debe garantizar el orden público y la seguridad de los inspectores.



“Pedimos a que los inspectores acudieran a revisar en un recorrido para tener claridad en la elaboración de la inspección formal, que se hará próximamente, en este recorrido se observaron diversas situaciones de tala y afectaciones en la zona donde están establecidos”, acotó.



Finalmente, el funcionario federal señaló que la siguiente visita o procedimiento administrativo puede desencadenar en una multa o un proceso judicial.



“De encontrar que en el momento de la inspección alguna persona que esté cometiendo un ilícito ambiental tendrá que ser puesto a disposición de la Fiscalía y ellos emprenderán un proceso judicial, así como las investigaciones”, finalizó.