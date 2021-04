“Irresponsable” regresar en 15 días a clases; no hay estrategia definida

Un regreso apresurado a clases presenciales, además de riesgoso, puede ser violatorio de los derechos humanos de los niños y las niñas de Veracruz, afirmó la directora de la asociación civil Movimiento de Apoyo a Niños Trabajadores y de la Calle (MATRACA), Josefina Castrejón Holguín.



En entrevista, advirtió sobre el riesgo de que el Gobierno veracruzano esté agilizando el retorno a las aulas sin una estrategia definida que permita impedir un alza en contagios de COVID-19, tal y como se ha ocurrido en otros países con consecuencias desastrosas para la población.



“Definitivamente me parece una decisión riesgosa, vale la pena esperarse a que puedan tener las condiciones y que el regreso pueda ser, por lo que se escucha, a partir del próximo ciclo escolar ya más en forma, y con la estrategia definida (…).



“Pero regresar en 15 días como se está dando en algunos municipios y Estados me parece irresponsable por parte de los gobiernos y riesgoso porque se puede desatar un aumento de casos como ha pasado en otros países”, declaró.



Castrejón Holguín dijo que MATRACA comparte la postura de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), la cual critica el olvido de las autoridades gubernamentales hacia los niños y las niñas en México ante el incremento de la violencia intrafamiliar, la deserción escolar, la migración, así como el trabajo infantil a partir de la contingencia sanitaria.



En cuanto a las autoridades estatales, la directora de MATRACA A.C. pidió sensibilidad y empatía de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) hacia la niñez, pues las familias veracruzanas están golpeadas económicamente para poder cumplir con exigencias como útiles y uniformes escolares, cuotas de inscripción, entre otros requerimientos.



“Definitivamente hay una violación a los derechos, nosotros nos sumamos al comunicado de la REDIM porque MATRACA también forma parte de esa red, donde efectivamente vemos que no hay condiciones y sí hay una violación a los derechos principales de los niños y niñas (…).



“Son varias cosas (las que faltan) en temas de salud, todo el tema de protocolos que, aunque todos los conocemos, se espera que haya una capacitación y sensibilización sobre la ejecución del protocolo, tanto en adultos como en niños. A veces somos los adultos quienes no cumplimos y debemos poner el ejemplo”, mencionó.



Castrejón Holguín dijo que también debe de haber capacitación a adultos y menores, así como cumplir la vacunación contra el COVID a nivel general, no sólo al sector educativo o a los profesores, el personal de salud y los adultos mayores.



“Ha existido un gran esfuerzo, pero evidentemente quedan desprotegidos los niños y las niñas y al mismo tiempo los padres se ponen en riesgo porque, aunque tengan la vacuna tampoco quedas protegido del todo si no continuas con las medidas y cuidados”, añadió.



Además, la directora de MATRACA recordó que hay decenas de planteles saqueados que a la fecha carecen de la infraestructura para un correcto regreso a clases. En otros casos, hay planteles con grupos de 50 o 60 niños en un salón, de ahí que resulta fundamental el regreso escalonado que evite aglomeraciones.



“Hay que pensar en una estrategia escalonada como lo han venido platicando porque al final tampoco se ha dado a conocer cómo se va a implementar. He escuchado a la secretaria de Educación Pública (Delfina Gómez) que va a hablar con cada uno de los gobernadores y dependerá de las condiciones de cada Estado.



“Se están apresurando a regresar, pero sin considerar principalmente el tema de salud y en las condiciones materiales”, expuso.



La directora de la Asociación Civil consideró urgente que exista un programa de apoyo para la atención y salud mental de los menores, porque muchos fueron víctimas del incremento en los niveles de violencia intrafamiliar a partir del encierro de la cuarentena.



“Desgraciadamente el tema de género va en aumento, también contra las niñas, pero en general las violencias en familias y todo desatado evidentemente por esta pandemia y por la falta de atención de salud mental en familias.



“Sería recomendable que fortalecieran, en caso de que se tengan, ya esos programas dentro de las instituciones educativas y que se crearan espacios de atención psicológica o atención de contención grupal o individual quienes lo requieran, tanto niños como profesores”.



Finalmente, aseveró que es necesario atender el rezago de los estudiantes que por falta de recursos no pudieron cumplir con las clases a distancia, al carecer de los elementos o herramientas necesarias.



“Creo que debe haber una sinergia entre la parte educativa y las familias para que, poco a poco y pueda ser gradual el regreso, voluntario, por el tema de la salud y crear las condiciones (…). Se tiene que hacer una estrategia en conjunto y espero que el Gobierno federal y los gobiernos estatales tengan la capacitad, la voluntad y también la empatía para hacerlo”, subrayó.