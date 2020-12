“La búsqueda incansable, no hay resignación”: con placa, recuerdan a desaparecidos

En honor a los desaparecidos y desaparecidas, autoridades municipales de Xalapa, en compañía del colectivo Buscando a Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas Veracruz y Familiares Enlaces Xalapa, develaron una placa y sembraron un árbol de encino en el parque “Benito Juárez”.



La regidora María Consuelo Niembro Domínguez consideró como significativo realizar este homenaje en esta época de estar en familia y con dichas insignias, decir a todos “aquí están, seguimos en la lucha”.



El alcalde, Hipólito Rodríguez Herrero, se sumó al dolor y sufrimiento de las familias que continúan en la lucha de encontrar a sus desaparecidos y reiteró el compromiso de la administración de colaborar con los colectivos.



“No queremos que vuelva a haber más desaparecidos; es un compromiso que nuestro Gobierno luchará del lado de nuestras familias, del lado de las personas que están luchando porque haya respeto a la vida humana. Lo que estamos haciendo hoy, es un símbolo de lo que deseamos, que crezca la vida, que la vida se defienda, que la vida sea respetada y que entre todos logremos revertir esta historia espantosa”.



Una de las integrantes del colectivo Familiares Enlaces Xalapa, Victoria Delgadillo Romero, agradeció la atención del Ayuntamiento, pues la placa y el árbol significan la fuerza y lucha de las madres por buscar a sus hijos.



“¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, gritaron los colectivos tras ser mostrada la placa y sembrado el árbol de encino.



Para concientizar a la sociedad y ser una muestra de solidaridad permanente con las víctimas y familiares, se plasmó el siguiente mensaje en dicha placa:



“A nuestras desaparecidas y desaparecidos



Este es el testimonio imborrable de sus seres queridos.

El amor incambiable.

La esperanza inagotable.

La búsqueda incansable.

La lucha incesante.

A cada sol, un nuevo camino.

A cada luna, renovada la plegaria.

Siempre la presencia adorada, en la ausencia dolorida y la añoranza reverdecida, en las horas compartidas.

Gobiernos irán y vendrán, dirán y callarán, harán o no harán, no nos detendrán.

No hay olvido, ni derrota. No hay resignación, ni fragilidad.

La pena nos levanta, la indignación nos alimenta y la fé nos fortalece.

No existen ni fronteras ni murallas, que no podamos superar.

Sólo habrá alegría, verdad y justicia, cuando al fin, les volvamos a abrazar.”