"La derecha” acosa a ediles, cobra favores, impide trabajar: Alcalde de Xalapa

Este día, en sesión ordinaria de cabildo del Ayuntamiento de Xalapa, se pretendía reconfigurar la Comisión Edilicia de Policía y Prevención del Delito, y por la falta de cuórum, se pospuso.



Al respecto, el alcalde Hipólito Rodríguez Herrero afirmó que "la derecha" ha acosado ediles para impedir su labor, al tiempo que recriminó que ellos mismos "se presten" a ser acosados y no cumplan con su trabajo.



"Hay una voluntad clara de impedir un cambio que es importante para nuestro proyecto, reconfigurar la Comisión encargada de atender los temas de seguridad, y, hay un rechazo de hacer ese proceso de reconfiguración. Es evidente que la derecha, no quiere que avancemos en una línea estratégica y no se hace hoy, pero se tendrá que hacer y lo vamos a llevar a cabo, eso sí quiero que les quede claro, lo vamos a llevar a cabo, porque este es un proyecto estratégico de la Cuarta Transformación".



El munícipe lamentó que algunos de los faltantes a la sesión no dieran la cara, pues es su compromiso ético con los ciudadanos.



"Quien no quiere dar la cara, que no de la cara, es su responsabilidad y su compromiso ético, si no sabe cumplir su responsabilidad cívica, lo lamento, pero aquí estamos los que estamos cumpliendo con nuestro compromiso ciudadano y lo vamos a seguir haciendo. No crean que este partido terminó, apenas está iniciando, se va a cumplir el proceso de reconfiguración, porque es una alternativa fundamental para el Gobierno federal, estatal y municipal. Si la derecha no lo quiere, ese es su problema, quiere seguir viviendo en su privilegio de tener su seguridad privada, sus guaruras privados".



Además, aseguró que "la derecha" ha estado acosando al cuerpo edilicio de la capital.



"Se que ha habido un intento donde todos ustedes han sido objeto de un acoso y lo digo claramente y se los digo a la cara, y se los sostengo en donde sea. No puede ser posible que ustedes se presten a una situación de acoso. Agradezco mucho que ustedes estén presentes y tengan el valor cívico y dar la cara. Por si tienen alguna diferencia que la hagan pública, que la defiendan, que la sostengan, pero no es sano que por el acoso, la gente se abstenga de participar, eso no es saludable".



Asimismo, Rodríguez Herrero, afirmó que les marcan por las noches para "cobrar favores".



"Que les quede muy claro que esas son prácticas de la derecha, la derecha hace grilla, no hace política, la derecha no da la cara, lo que hace es trabajar en lo oscurito, llamadas telefónicas nocturnas para acosarlos y cobrarles favores, eso es lamentable, lo digo aquí y lo digo donde sea, esa es la derecha que no queremos que gobierne", concluyó.



A dicha sesión, solo asistieron el Presidente Municipal, la sindica única Aurora Castillo, las regidoras Consuelo Campo Cano, Consuelo Niembro Domínguez, Guillermina Ramírez y los regidores Juan de Dios Alvarado, Rafael Pérez y el secretario Alfonso Osegueda.